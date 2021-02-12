Ученые сделали громкое заявление о «родине» Стоунхенджа 12.02.2021, 18:34

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фото: pa

Найден уникальный артефакт.

Новые исследования знаменитого мегалитического сооружения Стоунхендж доказывают, что часть его камней была привезена из Уельса - из места, известного как Ваун Маун, расположенного на расстоянии 175 миль (более 280 километров) от существующего археологического памятника. Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

Останки Ваун Мауна на валлийских холмах Пресели в Пемброкшире обнаружили ученые из университета Сент-Эндрюса. Одна из пустых каменных розеток имеет необычный сечение, которое соответствует одному из голубых камней в Стоунхендже, в этой дыре присутствует тот же тип горных пород, что и камни в Стоунхендже.

Исследователи также обнаружили, что Ваун Маун имеет идентичный диаметр канаве, окружающей Стоунхендж, и также ориентирован на восход солнца в летнее солнцестояние.

"Это привело нас к выводу, что Ваун Маун, вероятно, был демонтирован и стал источником многих голубых камней, используемых в Стоунхендже", - сказал соавтор исследования доктор Киннард.

Ученые предполагают, что синие камни были перенесены, когда древнее населенее региона Пресели мигрировало, прихватив с собой эти памятники в знак их идентичности, а затем восстанавили их в Стоунхендже, который находится на расстоянии 175 миль (более 280 км).

Анализ останков людей, похороненных в Стоунхендже на момент установления там синих камней, подтверждает эту теорию, поскольку показывает, что некоторые из них были с западной Британии, возможно, Уэльса.

Поскольку лишь несколько камней с Стоунхенджа непосредственно связанные с Ваун Мауна, археологи также считают, что из Уэльса могли быть вывезены монолиты из других каменных кругов, чтобы сформировать часть нового памятника.

Анализ Вауна Мауна показывает, что это может быть самый старый известный каменный круг в Британии, датируется примерно 3400 до н. э., и что он также был одним из крупнейших, имея до 50 стоячих камней. Если бы каменный круг Ваун Маун оставался целым, сегодня он был бы третьим по величине в Великобритании после Евебери в Уилтшире и Стэнтона Дрю в Сомерсете.

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