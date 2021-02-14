Жириновский: Лукашенко уйдет, от него устало даже высшее чиновничество

Жириновский: Лукашенко уйдет, от него устало даже высшее чиновничество4
- 14.02.2021, 11:45
- 2,506
Российский политик считает, что белорусский диктатор обречен.
Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский в Twitter заявил, что время белорусского диктатора подошло к концу.
«Александр Лукашенко уйдtт. От него устало даже высшее чиновничество Беларуси. Посмотрите, с какими мрачными лицами они сидят на его 4-часовом выступлении», — пишет Жириновский.
Отметим, что лидер ЛДПР, как принято считать, зачастую используется Кремлем для озвучивания неудобных месседжей, которые не принято сообщать по официальным каналам.