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В Горловке во время взрыва ранен один из главарев боевиков «ДНР»

  • 15.02.2021, 15:07
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В Горловке во время взрыва ранен один из главарев боевиков «ДНР»

Сработало самодельное взрывное устройство под машиной.

Утром 15 февраля в Горловке произошел взрыв самодельного взрывного устройства под машиной, в которой находился один из главарей боевиков "ДНР", командир батальона так называемой народной милиции. Информацию о взрыве подтвердили в силовых структурах образования боевиков, а также местные СМИ. Имя раненого они не раскрывают, но сообщают его позывной: "Длинный", сообщает "Настоящее время".

"Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт", – сказал собеседник одного из новостных агентств "ДНР". Позже так называемый первый замминистра информации "ДНР" Даниил Безсонов сообщил, что раненый имел позывной "Длинный", а в машине вместе с ним находилась его дочь.

"Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона, который в это время вез дочь в школу. Комбат и его дочь на данный момент в больнице", – написал Безсонов в телеграм-канале.

Представители боевиков обвинили в организации взрыва украинских военных из сводного отряда отдельного центра спецназначения "Запад". По их версии, это было местью за подрыв трех украинских военнослужащих на минах в районе Новолуганского, который произошел в выходные.

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