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Счастливое спасение на белорусской трассе попало на видео

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  • 15.02.2021, 18:25
  • 2,649
Счастливое спасение на белорусской трассе попало на видео

На выходных зарегистрировано много «скользких» аварий.

Одна из них могла закончиться трагедией. Но к счастью, благодаря быстрой реакции пешехода тяжелых последствий удалось избежать. Место действия — трасса М1 в районе Дзержинска.

Автор видео, читатель «Онлайнера» Islander, так описал состояние проезжей части в тот день:

«По дороге в сторону Минска дорога была то мокрая, то сухая, то гололед». На путепроводе с закруглением дороги он перестроился вправо для пропуска седана, ехавшего с более высокой скоростью. В тот момент еще не было видно, что на спуске стоят участники ДТП. Скорость была слишком высокая, чтобы тормозить, — седан решил объехать машины. На его пути оказался человек.

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