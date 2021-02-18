Сегодня ночью в НХЛ дебютирует второй белорусский хоккеист 2 18.02.2021, 21:30

фото: phantomshockey.com

В составе «Филадельфии» проведет дебютный матч нападающий Максим Сушко.

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» принимает «Рейнджерс».

По информации «Хоккейной варки», в составе хозяев дебютный матч в лиге проведет белорусский нападающий Максим Сушко.

Напомним, 22-летний хоккеист был задрафтован «Филадельфией» в 2017-м году под общим 107-м номером. В нынешнем сезоне на счету форварда 5 (2+3) очков в 30 матчах КХЛ в составе минского «Динамо» при показателе полезности «-3».

Таким образом, Сушко станет вторым белорусом текущего сезона НХЛ. Ранее в лиге дебютировал Егор Шарангович, который уже успел набрать 3 (2+1) балла в 10 встречах.

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