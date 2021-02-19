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В Минске Renault зажало между двумя трамваями

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  • 19.02.2021, 22:16
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В Минске Renault зажало между двумя трамваями
иллюстрационное Фото: nn.by

Необычная авария случилась на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова.

Необычная авария произошла вечером 19 февраля в Минске: леговушка оказалась зажата двумя трамваями. Об этом tut.by сообщили читатели.

Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 20.37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,6,7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 «ДС Серебрянка- станция метро «Тракторный завод».

Фото читателя TUT.BY
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