«Из-за серых схем»: российская таможня подтвердила проверку белорусских фур 2 21.02.2021, 11:59

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Москва всерьез взялась за поставки цветов из Беларуси.

Российская таможня подтвердила, что ведёт проверку по факту пресечения серых схем поставки цветов из Беларуси. По этой причине на российско-белорусской границе с начала февраля задерживаются фуры с цветами, сообщает "Еврорадио".

Беларусь на сегодня — главный поставщик цветов в соседнюю страну: за последние пять лет Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию более чем в сто раз. А всё потому, что однажды Минск отменил НДС на ввоз цветов, и их стало выгодно поставлять России через Беларусь.

Согласно статистике Белстата, Беларусь покупает цветы по мировым ценам — 32–36 центов за штуку. А продаёт их в Россию в три-четыре раза дешевле. В результате привезённый из Беларуси цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую.

В феврале 2021 года издание “Проект” рассказало, что при ввозе цветов из Беларуси их стоимость занижается, и экономия на налогах дает до 10 тысяч долларов с фуры, и что зарабатывает при этом на россиянах окружение Лукашенко. Чуть раннее, в октябре 2020-го, Naviny.by опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Беларусь стала крупнейшим реэкспортёром цветов в Россию. Поставками цветов занимаются приближённые к белорусской власти бизнесмены и даже госкомпания, а бизнес оценивается в 300 млн долларов.

По информации BFM.ru, поставщики развернули фуры, и теперь они идут в Россиию минуя Беларусь — без проблем на таможне. Но к 8 марта цена на цветы в России может вырасти.

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