Российская таможня блокирует поставку цветов из Беларуси 11 20.02.2021, 18:08

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Фото: tut.by

В РФ уже возник дефицит цветов.

Перед 8 Марта — праздником, который приносит цветочным магазинам самую большую прибыль в году, в России возник дефицит цветов. Все из-за того, что в феврале Федеральная таможенная служба РФ начала масштабные проверки фур с цветами, которые ввозят в Россию из Беларуси, пишет tut.by.

Одним из первых тревогу забил основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. Неделю назад он опубликовал видеообращение в своем Instagram:

«Машина, груженная цветочной продукцией, с полным пакетом документов едет на границу Беларуси с Россией для получения актов фитосанитарного контроля. Там она берется и ставится на досмотр, везется в Смоленскую или Московскую области. После прохождения досмотра машины владельцам не отдаются. И подобная практика прослеживается у нас с 4 февраля. Если подобная ситуация продолжится и дальше, 8 марта цветы будут золотыми. И вместо того, чтобы потратить от 700 до 1000 рублей, мужчины РФ будут вынуждены потратить 1500, а то и 2000 рублей».

Как рассказал РБК Петербург президент Ассоциации цветочного ритейла Артем Николашин, практически от каждого участника в ассоциацию поступает информация о задержках цветочной продукции. «Машины отконвоированы в Смоленскую и Московскую области, где они удерживаются на временных складах без объяснения причин. Без соблюдения температурного режима, досматриваются долго и непонятно зачем. Насколько мы знаем, все документы были в порядке, акты санитарно-эпидемического контроля также имеются», — отметил он.

Генеральный директор ООО «Маори Русс» Анна Мельничук сообщила, что на границе с Беларусью сейчас стоит около 50−60 машин, в каждой из которых по 10−12 тонн цветов.

По оценкам Ассоциации цветочного ритейла, через Беларусь ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60−80%. Остальные поставки идут через другие европейские страны.

Поставки из Беларуси оказались практически полностью заблокированы в период самого высокого спроса на цветы, заявляют игроки рынка. «Дефицит уже есть, цветочной продукции элементарно не хватает. Подорожание будет в два-три раза точно. Если ситуация не разрешится к 8 марта, то цветы будут на вес золота в этот день», — прогнозирует Николашин.

Основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок Беларусь стала после запрета на ввоз цветов из Нидерландов, введенного во второй половине 2015 года. По оценкам BusinesStat, в течение 2015−2019 годов ввоз цветов из этой страны увеличился в 123 раза и достиг 938,8 млн шт. Значительная часть продукции, поставляемой из Беларуси, представляет собой реэкспорт, под видом белорусской продукции ввозится продукция из других стран, говорят эксперты. По данным BusinesStat, продажи срезанных цветов в России в 2020 году составили 1,58 млрд шт., что на 9,9% ниже, чем годом ранее.

Российская таможня в ответе на запрос Business FM подтвердила, что ведет проверку, которая связана с пресечением серых схем поставки цветов в Россию. Об этих схемах не так давно писало издание «Проект». По его данным, при ввозе цветов из Беларуси их стоимость занижается, и в результате экономия на налогах дает до 10 тысяч долларов с фуры. Сколько Беларусь на этом зарабатывает, точно неизвестно, но белорусские СМИ оценивали этот бизнес в 300 млн долларов. При этом российские цветоводы жаловались, что из-за белорусского демпинга создаются неконкурентные условия.

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