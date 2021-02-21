В Альпах пес помог выжить мужчине, который семь дней пролежал в горах
- 21.02.2021, 12:18
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Изможденный мужчина лежал возле ручья.
В итальянских Альпах 33-летнему туристу из Триеста удалось выжить после семи дней, проведенных в горах со сломанной ногой.
Как рассказали местные спасатели, о пропаже мужчины сообщила его девушка, пишет «Новое время».
#FriuliVeneziaGiulia, Venzone: un trentatreenne di Trieste è stato tratto in salvo questa mattina nelle Prealpi Giulie dopo aver trascorso, ferito, sette notti in quota all'addiaccio. Qui i dettagli dell'intervento e come l'uomo è riuscito a sopravvivere: https://t.co/jz7wAplqCf pic.twitter.com/MWCINTDaax— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) February 18, 2021
Обследовав территорию с помощью вертолета, они обнаружили его на высоте около 700 метров, заметив блеск термоодеяла.
Изможденный мужчина лежал возле ручья, накрыв себя листьями, чтобы согреться, а рядом с ним был его пес по кличке Эш.
Турист сорвался со скалы и сломал лодыжку, из-за чего не смог передвигаться и был вынужден провести в таком состоянии семь дней без еды.
По словам итальянца, выжить ему помог пес, который все время охранял его и грел своим телом.
В итоге истощенного мужчину доставили вертолетом в госпиталь, а Эша на это время приютили спасатели.