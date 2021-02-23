Мы сможем 9 Наталья Радина

23.02.2021, 11:24

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Наталья Радина

Система уже рушится.

В Беларуси сегодня идут политические процессы, не многим отличающиеся от сталинских, часто нет даже видимости законности. Очевидно, что система пошла вразнос и судорожно пытается заткнуть рот каждому и затолкнуть в тюрьму всякого, не осознавая даже, что любому беспределу приходит конец и за все придется ответить.

В эти дни судят и Виктора Бабарико — кандидата в президенты Беларуси, сыгравшего огромную роль в революционном подъеме белорусов в 2020 году. Не могу сказать, что этой мой кандидат, однако, считаю нужным именно сейчас выразить восхищение мужеством этого человека. Да, конечно, можно было и на несколько десятилетий раньше понять, кто такой Лукашенко, но то, что Виктор Бабарико бросил вызов тирану и заявил о намерении идти в президенты — безусловно, смелый и заслуживающий уважения поступок.

Я несколько раз разговаривала с Виктором Дмитриевичем накануне ареста. В чем-то, на мой взгляд, он был наивен, в чем-то излишне осторожен, но мне показалось, что он думал о людях и искренне хотел перемен.

Суд над Виктором Бабарико — однозначно политический и нет смысла вникать в детали фальшивого обвинения. Именно по этой причине процесс закрыт и в зал заседаний не пускают журналистов и людей, желающих поддержать его.

Но трагичность этой ситуации не только в очередной расправе над кандидатом в президенты. Белорусов снова пытаются лишить лидера, перспективного политика, который может возглавить страну и привести ее к нормальной жизни. Это все уже было: так убили в 1999 году Геннадия Карпенко, Виктора Гончара и Юрия Захаренко, так расправлялись в 2006 году с Александром Козулиным и в 2010 году с Андреем Санниковым и Николаем Статкевичем. В 2020 году за решеткой оказались почти все лидеры.

Люди рискнули всей своей жизнью, благополучием своих жен и детей, а все ли мы сделали для них?

А ведь между нами есть связь гораздо более сильная, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы, я или вы — не Николай Статкевич, не Павел Северинец, не Евгений Афнагель, не Сергей Тихановский, не Игорь Олиневич, не Николай Автухович и не Виктор Бабарико. Но наша жизнь невидимой нитью соединена с их жизнями. Их судьба — будущее нашей страны.

Поэтому сейчас так важно не повторять ошибки и нерешительность прошлого, а добиваться освобождения Виктора Бабарико и других лидеров из тюрем. Спасем их — спасем себя.

Что для этого нужно? Протесты в их защиту внутри страны и за рубежом. Нет иного рецепта, кроме давления на обнаглевшую власть.

Я обращаюсь к белорусской диаспоре. Результат поездок и встреч с западными политиками Тихановской, НАУ и КС — слишком мал, введенные персональные санкции ничтожны. Значит, нужны усилия всех белорусов за рубежом. Пикетируйте МИДы и парламенты своих стран, требуйте введения жестких экономических и финансовых санкций против фашистского режима Лукашенко, выдворения послов диктатора из демократических государств и немедленного освобождения всех арестованных и осужденных за протесты против фальсификации выборов в Беларуси.

Система уже рушится, бегут на Запад служившие десятилетиями верой и правдой бывшие чиновники, уходят в отставку силовики. Если правда, что расформировано четвертое управление КГБ (аналог пятого управления КГБ СССР) — значит, против Лукашенко уже пошла часть спецслужб.

Диктатор, как показало его колхозное, стилизованное под съезд КПСС сборище, окончательно потерял связь с действительностью. Достаточно будет серьезных санкций или какой-либо крупной вспышки недовольства в столице — забастовки или массовой акции протеста, — чтобы режим пал.

Главное — верить в себя. Диктатура неминуемо рухнет.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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