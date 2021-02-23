Кто подаст на ремонт провала? 3 Владимир Халип

23.02.2021, 16:20

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Владимир Халип

Система дала сбой, не фурычит.

Замыслы у режима грандиозные. Все выглядит так, будто у списанного в архив хоккеиста вдруг открылось второе дыхание. Вот сейчас как размахнется, как шарахнет! И весь мир застынет в изумлении: да неужели это тот самый лузер, минувшим летом проигравший главные выборы?..

По версии власти триумф почти рядом. И только два окаянных препятствия не позволяют развернуться во всю мощь. Первое — катастрофическое отсутствие денег. Еще летом Минфин поставлял вроде бы вполне оптимистичные сводки. А рассчитались с ОМОНом и ГУБОПиКом за текущие карательные услуги, оплатили неотложные долги, и обнаружилась вдруг немыслимых размеров дыра в бюджете. Сквозь нее уже отчетливо просматривается дефолт. И если в срочном порядке не перехватить где-то миллиарда три в твердой валюте, могут возникнуть пренеприятнейшие последствия. Однако открывать кредитную линию в такой ситуации никто не спешит. А потому приходится снова лететь все туда же — в Сочи.

А второе препятствие стремительному возрождению этой системы — хроническая невезуха. Что-то все-таки сломалось внутри. Система дала сбой. Не фурычит. Нет прежней наглости и готовности идти напролом. Полгода всенародного сопротивления сделали свое дело. За автомат хватаются не от хорошей жизни. С обнаглевшего до крайности режима граждане свободной Беларуси сбили спесь. И даже открытый террор и полное беззаконие ситуацию уже не спасают. Вся эта камарилья уверенно следует своим путем — от провала к провалу. И какой же тут выход? Да никакого — только в Сочи.

Накануне этой лыжно-санной встречи в информационном пространстве возникало немало предположений о цели визита. Вот уж загадка, что и как он там будет кляньчить. Своевременно последовало даже компетентное сообщение о том, на какой высоте над уровнем моря пройдут судьбоносные переговоры вдребезги проигравшего просителя и того, в чьих цепких руках сейчас катастрофически сократившийся поводок. Потрясающая интрига!

И вот они встретились, наконец. Без помпы, без галстуков. Не в официальном зале, а в горной избушке некоего товарища Путина. Никаких намеков на протокол. Просто и даже до крайности упрощенно. Вроде бы случайно сошлись где-то на узкой тропе двое прохожих, поболтали запросто о том, о сем, да и решили, а почему бы заодно и не пообедать? Но эта слишком демонстративная простота только подчеркивала хитроумный чекистский ход.

Прежде всего, кто таков этот хозяин скромной избушки, засыпанной снегом? Да уж как бы там ни было, а легитимный правитель страны, подтвердивший свой статус в недавней электоральной кампании. А кто таков его визави? Явный проситель, выборы убедительно проигравший. Однако по некоторым причинам Кремлю пока еще нужный. А потому такая вот ошеломительная простота. Никаких протоколов! Даже два скромных флажка на столе поставить во время съемки не удосужились. Приезжий все это приметил. Но негодование попытался скрыть. А вдобавок еще и путинские банальности начал старательно записывать в свой блокнот. Известная всем мизансцена — начальник и его подчиненный. Однако видимое подобострастие было до крайности прагматичным.

Собеседники катались на лыжах. Обедали. О чем-то там говорили. Пытались неуклюже шутить. Но о главном — о трех миллиардах — ни слова. Только вакцина их вроде бы слегка взволновала. А как там на юге Франции с коронавирусом? Вот такое невообразимое бескорыстие, странное и необъяснимое. И ради этой встречи надо было спешно гнать сюда самолет, совершая немыслимый крюк в обход Украины?

Никакой загадки тут нет. Все продумано и просчитано, все идет своим чередом. И тяжелое сопение застарелых соперников слышится за версту. У каждого своя цель. Не прозевать бы, не опоздать. Но обстоятельства сейчас так сложились, что все эти цели и методы лучше не афишировать. Все существенное сейчас совершается в темноте, за кадром, под ковром. Мародерство в кругах, близких к питерской подворотне всегда было в чести. Все же видят, в каком состоянии этот будто бы гость. А потому своего не упустят. Да и тот не промах. Тяжкий путь от провала к провалу, которые уже сливаются в единый катастрофический, многому научил. Без кремлевских кредитов капитальный ремонт невозможен. А денег за так уже не дают. А что просят взамен, о том лучше пока помолчать.

Появились и первые отзывы политологов об этой экзотической встрече. Все согласны, информации до крайности мало. Картинки лыжно-санных страстей однообразны и неинтересны. Но вот декларативно робеющий визитер кому-то показался вдруг уверенным и способным вести диалог на равных. И это тот самый, с блокнотиком, подражающий своим же чиновникам, раболепствующим в его кабинете?.. Ах, да! Он же будто бы переломил ход событий. И даже в какой-то зарубежной газете появилось уже откровение: мы потеряли улицу. Интересно, улица об этом знает?

А на официальном уровне, похоже, все возвращается в исходную точку. И на повестке дня все те же карты. И тридцать первая или тридцать какая-то из этой шулерской колоды снова поставит на кон все те же окаянные вопросы – о единой валюте, едином печатном станке и наднациональных органах. Без этого Россия жить спокойно не сможет – иначе Путин начнет терять свой неугомонный электорат. А хитрый визитер с блокнотиком наготове начнет выклянчивать кремлевские подачки на ремонт провала. И по старой привычке даже припугнет Западом, на который ему уже ход запрещен.

Ремонт провала — искусство своеобычное. Тонкое и непредсказуемое. Почти ювелирное. Не каждому дано преуспеть. Одно дело, когда этот сравнительно честный способ изъятия денег использует всем известный Остап, и совсем иное, когда к ликвидации последствий тектонических сдвигов приступает проигравший со своим неуклюжим и перепуганным окружением.

В исполнении Остапа эта утонченная операция отличалась изяществом замысла и четкостью исполнения. В результате никто особенно не пострадал. Провал оставался при своих интересах. Билеты для публики продавались свободно. Приобретались вполне добровольно. А пионеры и милиционеры даже получали скидку. И вообще о взглядах на эту проблему лучше спросить улицу.

Когда придет время.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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