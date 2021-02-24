Ученые: Изменение стиля в письме может рассказать о социальной идентичности человека 24.02.2021, 17:20

Опубликованы результаты исследования.

Результаты работы опубликованы в журнале Behavior Research Methods. Большинство людей, даже если сами не отдают себе в этом отчет, принадлежат к какой-либо социальной группе или даже нескольким. Каждая из них подразумевают определенную идентичность: например, молодые родители, члены партии или профсоюза, студенты и так далее. Принадлежность к той или иной группе влияет на наши мысли, эмоции, поведение и даже способна изменить мировоззрение, пишет Naked science.

Ученые из университетов Эксетера и Ланкарстерского, а также Имперского и Университетского колледжей Лондона (Великобритания) показали, что групповая идентификация, то есть принадлежность к социальной группе, может отражаться на изменении стиля письма. Точность метода, по словам авторов работы, составляет порядка 70 процентов.

Исследование проводили на представителях двух социальных групп — родителях и феминистках. Все они состояли сразу в обеих группах, поэтому у исследователей была возможность изучить, как меняется стиль письма, когда они переходят на общение в одной группе на другую в онлайн-чатах (данные взяли с форума Mumsnet UK). Выборка состояла из 620 866 сообщений, написанных 19 745 разными пользователями.

Выяснилось, что люди меняют стиль своих онлайн-посланий, чтобы произвести определенное впечатление на аудиторию в зависимости от того, в какой именно группе они пишут — феминисток или родителей.

Ученые говорят, что продолжат исследования на эту тему, чтобы понять, насколько мы способны контролировать переключение между разными идентичностями, большинство из которых, как считается, запускается социальным контекстом. Так, студентам, вероятно, будет проще писать письма в академическом стиле, когда они находятся в библиотеке, нежели в кафе.

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