Цены пошли в атаку на режим 1 25.02.2021, 8:38

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Константин Скуратович

Временная петля вышла на очередной повтор.

Давно уже в нашей стране все временное осуждено стать постоянным. Например, Лукашенко в своей речи потребовал «поставить на место посредников, жирующих на крестьянах». Непосредственным поводом для такого жесткого приговора в адрес значительной социальной группы людей стало участие бизнеса в политическом процессе. Это непростительный грех граждан, возомнивших себя… гражданами.

И получилось у Лукашенко как в знаменитой оговорке Виктора Черномырдина – никогда такого не было, и вот опять: «Мы сейчас очень жестко поступили в отношении частников… Они не должны наживаться на труде крестьян. И это для промышленности очень важно: убрать это посредничество, напрочь искоренить, в том числе и торгашей. Там, где они не нужны производству, их быть не должно. Там, где не нужны – я не говорю резать всех подряд. Но у нас много отраслей, где они просто вздувают цены…».

В общем, сумбур вместо логики, но все понятно. Поскольку государство у нас есть, то должна быть и политика, а если нет политики, то государства тоже нет. Коль государства нет, то и граждан нет. Да, «ябатьки» есть, граждан нет.

Если есть рынок, то нельзя обойтись без посредников, но на рынке, при честной конкуренции, посредники лишены возможности «вздувать цены», поскольку товар никто не купит, а это путь к банкротству. Честную конкуренцию должно обеспечить МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли), которое в соответствии с п. 5 своего положения принимает меры по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, по содействию развитию добросовестной конкуренции на основе анализа состояния потребительского рынка, бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания.

То есть МАРТ у нас чем-то напоминает ВЧК-18, но действующий преимущественно административно-экономическими методами. Чекисты выбирали для своей работы самые богатые рынки (базары, ярмарки) с самым большим количеством посредников (продавцов) и покупателей, где гарантированно возникали равновесные цены на продукцию, и, благодаря этому, имели возможность экспроприировать максимальное количество товаров. После таких зачисток рынки обязательно беднели на «спекулянтов», а вместе с продавцами их покидали покупатели.

Это не такая уж давняя история, о ней помнят старшие по возрасту наши граждане, которые могли видеть, как после введения ограничений на допустимые надбавки пустели прилавки колхозных рынков. Многие минчане еще помнят одно из самых страшных мест на Комаровке, где в мясные рады для имитации изобилия завозились свиные головы и свиные ножки.

Ничего остального не было, но головы продавались по «социально-справедливым» ценам. Все остальное продавалось частником, и в большинстве на случайных рынках, о которых знали все покупатели, включая ОБХСС, которой тоже иногда хотелось побаловать себя «свежатиной».

В современном Киеве можно наблюдать, что каждый достаточной крупный магазин имеет соответствующий по размеру рынок. В киевских продовольственных магазинах отменный ассортимент – не хуже, даже лучше, чем в Минске, и мне кажется, более доступный по ценам для горожан, включая социально значимые товары. Украинские власти, видимо, тоже стараются улучшить жизнь населения, в том числе и за счет регулирования потребительских цен, но отдают предпочтение традиционным рыночным регуляторам.

У нас все делается по-своему. Так, постановлением Совмина от 23 февраля т. г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» определен перечень товаров первой необходимости, на которые цены поднимать нельзя. Список продовольственных и непродовольственных товаров содержит 62 позиции, лекарственных средств – 50. Продавцы не могут повысить цены на эти товары с 24 по 28 февраля 2021 года. А с 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должна превышать 0,2 процента к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

Совмин не первый раз пытается ужесточить ценовое регулирование на потребительском рынке. Бывало, что он даже принимал решения о полной заморозке всех цен на рынке. Однако ничто так не постоянно и стабильно в Беларуси, как рост цен, включая цены на социально значимые товары и товары первой необходимости.

Всякое подобное замораживание цен завершается их резким скачком, за которым снова следует ужесточение регулирования.

Несколько лет назад Лукашенко этот участок привлек официальные профсоюзы, они всегда неравнодушно дышат на эту проблему, но ничего из затеи не вышло. Цены только подросли и продолжают подниматься вверх.

Что касается посредничества, точнее, вытеснение с рынков необоснованного посредничества, то борьбе с ней уже более четверти века. И за эти годы много чего произошло, но эта проблема остается нерешенной.

Так что временная петля вышла на очередной повтор: угрозы-заморозка цен-дефицит-резкий скачок-угрозы. Стабильность.

Константин Скуратович, «Наше мнение»

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