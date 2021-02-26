«Путин унизил Лукашенко шуткой о встрече диктатора с президентом Кыргызстана» 13 26.02.2021, 8:55

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фото: ТАСС

Узурпатору все чаще намекают на его закончившийся «срок годности».

У Лукашенко до сих пор нет четких планов по выполнению политических и экономических обязательств – залога кредитных денег от Путина. Оказывается, что куда проще обвинить Запад в «расшатывании» политической и социальной стабильности в обеих странах.

Исходя из просачивающихся данных, телеграм-канал «Люстэрка ўлады» сообщает, что:

В Сочи Лукашенко стремился увести разговор в экономическую плоскость. Получить преференции/одобрение России на экономические проекты. А политическую часть обязательств игнорировать.

Путин поставил достаточно жесткие условия по решению именно политических проблем в Беларуси. И наконец были заданы прямые вопросы Лукашенко о том, кто будет его преемником и как он сам видит развитие политической ситуации. Россия настаивает на принятии новой Конституции, а значит сможет управлять политическими процессами в Беларуси уже без Лукашенко, который должен уйти.

Поговаривают, что в ходе встречи Путин пошутил над Лукашенко, что следующая встреча у президента России с Садыром Жапаровым, президентом Кыргызстана, тем самым намекнув, что Россия готова общаться с конструктивными политическими силами, пришедшими к власти в ходе революционных процессов.

У России есть свои собственные и предельно конкретные предложения и решения по Беларуси, однако в публичную плоскость это будет выходить постепенно, для создания эффекта органичного разрешения кризиса (отсюда и слухи о смене посла России).

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