Бывший руководитель «Амкодора»: В Беларуси могут возникнуть новые дела против известных чиновников

Бывший руководитель «Амкодора»: В Беларуси могут возникнуть новые дела против известных чиновников8
- 4.02.2021, 17:46
- 3,128
Может, номенклатуре пора действовать на опережение?
Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал сайту udf.by вынужденную эмиграцию экс-премьера Сергея Румаса.
Бывший руководитель концерна «Амкодор» также считает, что и дальше в Беларуси могут возникать дела против известных чиновников.
«Я думаю, следующим будет Сергей Сидорский. Если он вернется назад в Беларусь из Москвы, то назад уже может не уехать. Идет зачистка всех возможных вариантов. А русские наверняка рассматривали кандидатуру Сидорского на пост преемника Лукашенко. Так что думаю, нас ждет еще много необъяснимых событий», – сказал Шлындиков.