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В Беларуси дипломаты из разных стран почтили память Тадeуша Костюшко

  • 4.02.2021, 22:22
  • 1,368
В Беларуси дипломаты из разных стран почтили память Тадeуша Костюшко
Фото: Александр Дуко / Viber

Дипломаты возложили цветы по случаю 275-летия его рождения.

Дипломаты нескольких стран по случаю 275-летия рождения Тадeуша Костюшко возложили цветы к его памятнику на территории посольства США в Минске.

Тадеуш Костюшко родился в городке Меречевщина, что на территории нынешней Брестской области в Беларуси. Ежегодно в его честь здесь устраивались международные юбилейные торжества. В этом году, однако, они были отменены из-за пандемии коронавируса.

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