В Беларуси дипломаты из разных стран почтили память Тадeуша Костюшко
- 4.02.2021, 22:22
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Дипломаты возложили цветы по случаю 275-летия его рождения.
Дипломаты нескольких стран по случаю 275-летия рождения Тадeуша Костюшко возложили цветы к его памятнику на территории посольства США в Минске.
Тадеуш Костюшко родился в городке Меречевщина, что на территории нынешней Брестской области в Беларуси. Ежегодно в его честь здесь устраивались международные юбилейные торжества. В этом году, однако, они были отменены из-за пандемии коронавируса.