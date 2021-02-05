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«Чтобы политики было меньше, надо всего-навсего честно проводить выборы»

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  • 5.02.2021, 22:00
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«Чтобы политики было меньше, надо всего-навсего честно проводить выборы»
Василий Савич
Фото из личного архива Василия Савича

Уволившийся из «Немана» отец лидера сборной Беларуси по пляжному футболу порассуждал о политике.

Тренер СДЮШОР ФК «Неман» Василий Савич рассказал, почему в Беларуси сейчас во всем политика, передает hrodna.life.

«Свои посты я иногда сопровождал фразой: «Чтобы не было стыдно жить». Видимо, поэтому я не молчал. Подробности не вижу смысла рассказывать. Для людей с моим мировосприятием и так все очевидно. У нас сейчас во всем политика. Чтобы ее не было в других сферах жизни или было меньше, надо всего-навсего честно проводить выборы», – рассказал Савич.

Савич подписал письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. 1 февраля он закончил работу в СДЮШОР.

Сын Василия Савича Илья был лидером сборной Беларуси по пляжному футболу. За свою гражданскую позицию он потерял место в национальной команде.

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