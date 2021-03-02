Аппаратный заговор: Лукашенко подложили записку, от которой его чуть не хватил удар

Аппаратный заговор: Лукашенко подложили записку, от которой его чуть не хватил удар16
- 2.03.2021, 8:31
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Прочитав докладную о реальном положении дел в стране, Таракан начал сипеть.
На днях самоназначенный дед провел шоу в Национальном олимпийском комитете, где Лукашенко сменил Лукашенко. Шоу, кстати, было так себе.
Но мало кто обратил внимание на одну важную деталь - дед сипел с самого начала встречи. Хотя обычно голос срывается на второй час монолога, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Рискнем предположить, что причиной тому стал один очень интересный документ, который совершенно случайно попался на глаза и «Нику». Сквозь все фильтры, выстроенные госпожой Кочановой, на стол легла записка о реальном положении дел в стране. К слову, описанная в ней реальность от действительности далековата, но ближе, чем реальность авторства Кочановой-Массандры.
Но даже от реальности в первом приближении дед запсиховал, как и положено человеку с серьезными заболеваниями. Вдоволь наоравшись и сорвав голос (да так, что на собрании НОК пришлось сипеть), дед начертал на документе всего два слова: «Это правда???».
По информации «Ника», инфопузырь слегка прокололи в ОАЦ, который Кочанова отодвинула от деда достаточно давно. Однако ребятам из этой конторы совсем не в кайф бесконечно разгребать за остальными. Поэтому сейчас Кочанова и дальше по списку - Головченко, Тертель и вся прочая нечисть - ищут, что сказать. Но боятся все до дрожи в коленках. После таких новостей неуравновешенный дед может и не одну клюшку сломать о чью-нибудь спину.
Итого: аппаратный конфликт имеет место быть. Кочанова, как жена цезаря - вне подозрений. Соответственно, по логике событий, либо руководитель упомянутой службы, либо тот же Тертель должны попасть под раздачу. Ну или Головченко. Под ним, как судачат злые языки, давно стул шатается.