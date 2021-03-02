В Беларуси уволилось рекордное количество медиков 5 2.03.2021, 12:01

1,850

Отток кадров идет рекордными темпами.

Телеграм-канал «Эканоміка па-беларуску» обратил внимание на то, что число уволившихся медиков в январе 2021 года удвоилось, по данным за последние шесть лет.

Только в январе 2021 года уволилось более 700 человек, и это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Напомним, сегодня стало известно, что Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о COVID-19

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».