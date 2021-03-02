В Беларуси уволилось рекордное количество медиков

В Беларуси уволилось рекордное количество медиков5
- 2.03.2021, 12:01
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Отток кадров идет рекордными темпами.
Телеграм-канал «Эканоміка па-беларуску» обратил внимание на то, что число уволившихся медиков в январе 2021 года удвоилось, по данным за последние шесть лет.
Только в январе 2021 года уволилось более 700 человек, и это почти вдвое больше, чем годом ранее.
Напомним, сегодня стало известно, что Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о COVID-19