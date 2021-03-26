Задержанному в Конго Зингману обвинение пока не предъявлено 11 26.03.2021, 10:58

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Он мог участвовать в подготовке военного переворота.

Белорусскому бизнесмену Александру Зингману, который был задержан в Демократической Республике Конго (ДРК) на прошлой неделе, до сих пор не предъявлено обвинение. Он был задержан вместе с еще одним гражданином Беларуси Олегом Водчицем и итальянским бизнесменом Паоло Персико 19 марта в Лубумбаши — втором по величине городе Демократической Республики Конго, сообщает "Еврорадио".

Семья и партнеры Зингмана пока безрезультатно пытаются понять, что стало причиной задержания.

"Никаких официальных объяснений не было предоставлено", — говорит супруга бизнесмена. Ее слова публикуются со ссылкой на сообщение AFTRADE — компании, которая принадлежит Зингману .

Госпожа Зингман также рассказала, что адвокат смог коротко пообщаться с бизнесменом во вторник. "Но, учитывая нестабильность в стране и недавнюю смерть итальянского посла, это крайне тревожная ситуация для всей семьи, друзей и коллег Александра", — отметила она.

Бизнесмена Зингмана называют "кошельком Лукашенко", он мог курировать поставки оружия в Зимбабве и Замбию.

Отметим, что зимбабвийское направление в Беларуси курирует Сергей Шейман. Именно с ним дружит бизнесмен Александр Зингман. Также бизнесмен известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Офис Зингмана находится в здании, принадлежащем управделами Лукашенко.

Ранее африканские СМИ заявляли, что "кошельке" Лукашенко мог участвовать в подготовке военного переворота в Конго. Накануне задержания он встречался с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Сообщается, что они могли обсуждать поставку оружия для военного переворота.

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