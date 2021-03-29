Можно ли белорусам заранее узнать свою пенсию и как лучше на нее копить? 5 29.03.2021, 11:15

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Размер пенсии зависит от многих факторов.

Для большинства белорусов размер их пенсий становится откровением, ведь подсчитать его заранее просто невозможно. Да и понять, как работает пенсионная система, — настоящий квест под названием «Найди ответ на сайте госоргана или разберись в законе без успокоительных».

Onliner сделал это за вас и рассказывает, от чего зависит размер пенсионных выплат, почему в Беларуси невысокие пенсии и как накопить себе на достойную старость.

От чего зависит размер пенсии в Беларуси?

В Беларуси распределительная (солидарная) система пенсий: каждый работник перечисляет одинаковый процент от своей зарплаты в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), но не для себя, а для тех, кто уже вышел на пенсию. Из этого общего фонда люди получают не только пенсии, их используют для начисления пособий, больничных.

Размер пенсии зависит от многих факторов. Во-первых, от размера вашей зарплаты за последние 27 лет. Но тут следует знать, что в качестве советского наследия нам досталась «уравниловка» при подсчете. В результате разбежка в пенсиях по стране оказывается не такой заметной, как в зарплатах. Грубо говоря, если вы получали очень высокую зарплату, ее часть уйдет людям, которые накопили на пенсию мало или не накопили вообще.

Во-вторых, размер пенсии зависит от страхового стажа работы (не путать с трудовым стажем; страховой стаж — это время, когда за работника платили взносы в ФСЗН). Чем дольше платились взносы, тем выше будет пенсия. Но есть и минимальный срок такой уплаты — в 2021 году он составляет 18 лет, а к 2025-му дойдет до 20, хотя еще недавно был всего 5.

Если пенсионный возраст уже подошел, а взносы вы без уважительных причин платили менее 18 лет, можете рассчитывать только на маленькую социальную пенсию (чуть больше 130 рублей).

В-третьих, к пенсиям представителей сложных или опасных профессий плюсуются надбавки, повышения и доплаты. Кроме того, с 2021 года для их нанимателей повысили размеры дополнительных взносов на пенсионное страхование (эти деньги хранятся не в общем ФСЗН, а на счете каждого работника).

Недавний опрос исследовательских центров BEROC и ИПМ показал, что белорусы имеют очень туманное представление о том, как устроена пенсионная система страны. Более четверти респондентов не смогли ответить, за счет чего люди получают пенсии, а 59% не знают, какая часть их заплаты идет в ФСЗН.

Могу ли я рассчитать свою будущую пенсию?

Даже обладая самурайским терпением и способностью решать уравнения с логарифмами в уме, не пытайтесь подсчитать размер своей будущей пенсии в Беларуси. Еще в 2018 году на сайте соцзащиты появился специальный пенсионный калькулятор, но толку от него мало. Все упирается в пенсионный коэффициент — число с пятью знаками после запятой, которое показывает результат деления вашей зарплаты на среднюю зарплату по стране за каждый месяц. И так за все годы вашей работы.

Если ваш пенсионный коэффициент выше 1,3, то все, что сверх этого, урезается по специальной трехэтажной формуле (если хотите, можете поломать голову над статьей 56 закона «О пенсионном обеспечении»).

И это еще не все сложности. После этого полученная сумма сравнивается не со средней зарплатой по стране, которую можно найти на сайте Белстата, а с загадочной цифрой рядом с пенсионным калькулятором. В конце марта там было указано значение 981,32 рубля, хотя средняя зарплата по стране весь последний год была гораздо выше 1000 рублей. Понять, откуда взялась эта цифра, оказалось непросто.

— Для меня было открытием, что зарплата в итоге сравнивается не со средней по стране, а с какой-то другой, которая гораздо меньше, а потом от оставшейся суммы постоянно урезаются проценты. Инспектор, которая недавно считала мне пенсию, после моего вопроса позвонила начальнице, чтобы уточнить, откуда берется сумма заработка, применяемая для расчета пенсий. Сказала, это сумма указана в документе для служебного пользования, и мне его не покажут. Но ладно, подсчет сложный. Меня возмущает, что приходить в ФСЗН нужно в день наступления пенсионного возраста и с уже готовым пакетом документов. Обратился позже — начислять пенсию начнут позже. Во-вторых, мои подсчеты заняли полтора месяца, и если человек не работает на пенсии, то все это время он сидит без денег. Их начислят, но позже, — рассказывает бухгалтер на пенсии Анна Васильевна.

Пятый по счету пенсионный консультант смог немного пролить свет на происхождение этой цифры. Для расчета пенсии берется не средняя зарплата по стране, а специальная средняя зарплата для перерасчета трудовых пенсий. Сейчас она составляет 1040,20 рубля. Правда, как получается эта цифра, никто из наших собеседников ответить не смог, а в указе №409 «О повышении пенсий» ее тоже нет.

— 981,32 рубля — это старая цифра, наверное, на сайте не поменяли. С декабря было увеличение до 1040,20. Эту сумму спускают сверху из Минтруда. Как она считается, мы не знаем. Написано, что она установлена указом президента №409. Какой-то определенной периодичности изменений нет: в один месяц ее могут поменять, в другой — нет, — рассказали в управлении соцзащиты.

Если вы думали, что подсчет окончен, то нет. После этого от оставшейся суммы отнимают определенные проценты в зависимости от наработанного страхового стажа. Чем больше стаж, тем больше процентов насобирается. Например, для женщин, наработавших ровно 18 лет в 2021 году, берется 55% от полученной суммы, за годы работы сверх этого проценты плюсуются.

В итоге сумма пенсии мало похожа на вашу среднюю зарплату или среднюю зарплату по стране. А все, что остается делать будущим пенсионерам, — это считать очень примерные выплаты на калькуляторе и ждать.

— Предварительно пенсию никто вам не посчитает, да и вы сами не сможете. Заявление подается в день приобретения такого права (раньше можно было подавать за месяц до наступления пенсионного возраста). Если сомневаетесь, верны ли расчеты, то, когда пенсия будет назначена, можно прийти на консультацию, взять пенсионное дело и все в нем посмотреть. Мы никогда в этом не отказываем, — говорят сотрудники регионального отдела ФСЗН.

При этом узнать продолжительность вашего страхового стажа можно в любое время в управлении ФСЗН по месту регистрации.

Почему в Беларуси такая пенсия?

Чтобы понять, почему в Беларуси такие скромные пенсии, посмотрим туда, где пенсии высокие. Согласно ежегодному исследованию консалтинговой компании Mercer и CFA Institute, рейтинг стран с самыми успешными пенсионными системами в 2020 году в очередной раз возглавили Нидерланды и Дания. В этих странах высокие зарплаты и страховые отчисления, а также отлично налажена система пенсионных накоплений. На первом уровне — государственная пенсия, на втором — профессиональная и добровольные накопления. В итоге средняя пенсия в Дании составляет около $3 тыс. в месяц, или примерно 65—70% от средней зарплаты (в Беларуси этот показатель за последние годы — около 37%). Даже те, кто всю жизнь зарабатывал немного, в старости будут получают вполне приличные деньги.

В Беларуси все упирается в отсутствие пенсионных накоплений: такой механизм непопулярен.

«Увы, сегодня только около 4% или чуть более занимаются этим (добровольными пенсионными накоплениями. — Прим. Onliner). Задача правительства — максимально развернуть разъяснительную работу, популяризацию этого механизма среди работающих граждан, особенно тех, у которых достаточно высокая зарплата, превышающая средний уровень по стране», — сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич БЕЛТА в конце прошлого года.

Экономисты уверены, что дело не только в том, что о накопительной пенсии не знают, но и в маленьких зарплатах. Кроме того, многие помнят о девальвациях рубля и потере накоплений.

Власти долго размышляют над тем, как простимулировать людей копить на пенсию, и предлагают самые разные варианты.

Россия уже пыталась ввести обязательную накопительную пенсионную систему — с 2002 по 2014 год пенсионные взносы разделяли на части: 16% от зарплаты работника шло в общий пенсионный «котел», еще 6% зачислялось на индивидуальный пенсионный счет человека, на который можно было откладывать и больше. Однако вскоре стало понятно, что бюджет не справляется с такой нагрузкой, поскольку часть доходов была перенаправлена на индивидуальные накопительные счета работников. Накопления в итоге заморозили.

— Во многих странах пенсионные накопления действуют десятилетиями, а у нас традиционно сложилась распределительная система. Большинству людей известно, что по выходе на пенсию им обязаны выплатить определенную сумму, и про другие варианты они часто даже не знают, — считает доцент, кандидат экономических наук, замдиректора по развитию центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина. — Обязательный накопительный элемент следовало бы вводить раньше, когда ФСЗН справлялся с выплатами и постоянно был в профиците. Сейчас же нужно популяризировать добровольные накопления, чтобы обеспечить пенсии сегодняшней молодежи. Про накопительную систему необходимо постоянно говорить и объяснять — особенно молодежи, которая не задумывается, на что будет жить в старости.

Впрочем, рано ругать белорусскую пенсионную систему. Есть еще Таиланд — одна из худших для пенсионеров стран по версии Mercer и CFA Institute. Здесь пенсии получают только военные и чиновники, а остальные чаще всего работают нелегально, никаких взносов на пенсию не платят и, соответственно, не получают выплаты. Зато слонам, как священным животным, выплачивают жалование по достижении 60 лет. На эти деньги животное, которое уже не может работать, содержат в старости.

Как увеличить пенсию, чтобы сбережения не съела инфляция?

Самый очевидный способ — продолжить работать и параллельно получать пенсию. Так делает каждый четвертый пенсионер в Беларуси (в Минске — каждый третий). В этом есть очевидный плюс в виде хорошей прибавки к зарплате. Но есть и минусы: вы работаете на пенсии и платите взносы в ФСЗН, но на вашу пенсию в будущем это никак не повлияет.

Второй вариант менее популярен. Можно написать специальное заявление и официально отказаться от пенсии по возрасту, продолжая работать. Это поможет наработать дополнительный стаж и так называемую премию. За первый год ваша пенсия увеличится на 6% заработка, из которого исчисляется пенсия, за второй — на 8%, за третий — на 10% и так далее. То есть через пять лет работы при отказе от пенсии она вырастет в 1,5—1,8 раза.

Первый вариант выгоднее для тех, у кого уже есть необходимый страховой стаж и пенсионный коэффициент составляет более 1,3. Второй — для тех, у кого пенсионный коэффициент небольшой, а здоровье позволяет отказаться от пенсии еще на пять лет, чтобы поднакопить на более высокую пенсию.

Третий способ — это пенсионные накопления, которые можно делать по желанию. Выбор страховых компаний, которые занимаются этим в Беларуси, небольшой:

«Приорлайф» (дочка «Приорбанка») и «Стравита» (дочка «Белгосстраха»). Третья компания — «Пенсионные гарантии» — объявила о банкротстве в конце 2020 года. В 2014-м с рынка исчезли еще две компании, которые занимались пенсионным страхованием. Российская дочка «Росгосстраха» просуществовала всего четыре года и добровольно свернула свою работу, а компанию «Мега Полис», более известную как «Белорусский народный страховой пенсионный фонд», через 22 года существования лишил лицензии Минфин. Клиентам предложили расторгнуть свои договоры страхования или перейти в «Стравиту».

Основные условия пенсионного страхования в компаниях отличаются доходностью (в «Приорлайфе» она выше), дополнительным страхованием и условиями возврата денег со счета в случае вашей смерти. Так, в «Стравите» есть возможность открыть пенсионные накопления с дополнительными страховыми случаями — вашей смерти или инвалидности. При их наступлении вам или вашим наследникам выплачивается сумма взносов плюс дополнительная страховая сумма.

Деньги в обеих компаниях накапливаются в привязке к курсу валют, но начислять пенсию вам будут в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Также можно рассчитывать на налоговый вычет: взносы не облагаются подоходным налогом.

«Приорлайф»

Копить можно в белорусских рублях с доходностью 7% годовых, в евро — 1% вне зависимости от срока страхования. Если копите в долларах, а до пенсии осталось 3—5 лет, ставка составит 3%, если 6 и больше лет — 2%.

Пример. Если 40-летняя женщина сейчас откроет накопительный пенсионный счет и станет отчислять по $20 в месяц, то после выхода на пенсию в течение 10 лет она будет получать дополнительно по $45,3 в месяц или может забрать сразу всю сумму, которая составит $4779. Примерная налоговая льгота за весь период составит $562.

Важный нюанс. Если вы умрете до наступления пенсионного возраста, то наследники получат всю накопленную сумму. Если вы выбрали получать деньги в рассрочку, то в случае смерти наследники получат только одну выплату за период (например, за месяц).

«Стравита»

Копить можно в белорусских рублях с доходностью 4%, в долларах — 2% (если до пенсионного возраста осталось 3—5 лет) или 1% (если осталось 5 и более лет), в российских рублях — 2%.

Пример. Если 40-летняя женщина сейчас откроет накопительный пенсионный счет и станет отчислять по $20 в месяц, то после выхода на пенсию в течение 10 лет она будет получать дополнительно примерно по $40 в месяц (плюс бонус, размер которого зависит от доходности инвестирования накоплений) или может забрать всю сумму ($4497). Примерная налоговая льгота за весь период составит $556. За все время она выплатит $4280, страховая сумма в договоре — $4497 (и бонусы, если они будут).

Важный нюанс. В случае вашей смерти наследникам возвращаются уплаченные взносы с процентами (если вы успели получить взносы, наследникам выплатят страховую сумму ($4497) за минусом того, что вы уже получили).

Хранить пенсионные накопления и эксперты, и работники страховых компаний советуют в валюте. Причина очевидна: доходность рублевого пенсионного счета — 6—7% в год, а последняя годовая инфляция — 7,4%. Это значит, что ваши пенсионные накопления в рублях за последний год уменьшились бы как минимум на 0,4%. Инфляция доллара обычно не превышает 2%, так что вы как минимум сможете не потерять валютные сбережения.

Есть еще один скрытый нюанс при страховании пенсии: за каждый ваш взнос взимается 8% комиссии, а вот проценты доходности начисляются по-разному.

— Этот процент снимается каждый раз с вашего взноса, однако процент доходности начисляется на всю сумму, которая находится на счете, поэтому процент комиссии перекрывается не сразу. Однако по истечении срока страхования вы в любом случае получите всю сумму, прописанную в договоре, без дополнительных комиссий, — рассказали в «Приорлайфе».

— Процент нагрузки указан в правилах страхования и в договоре страхования. По новой версии правил страхования установлена нагрузка в размере 8%. Нагрузка, как и доходность по договору страхования, начисляется на каждый страховой взнос, — пояснили в «Стравите».

Можно ли копить на пенсию за рубежом?

Открыть накопительный счет в страховой компании за рубежом с недавнего времени стало проще. Для этого уже не нужно получать разрешение Национального банка. Но большинство иностранных страховых компаний не работают с иностранными гражданами напрямую, а только через посредников — финансовых консультантов. Они проходят обучение в консалтинговых компаниях, сдают экзамен и получают сертификат, после чего могут представлять интересы одной компании или стать независимыми консультантами. Такой специалист за отдельную плату (в среднем от 60 рублей до $500) поможет выбрать подходящий план накоплений, исходя из ваших финансовых возможностей.

Здесь кроется первая сложность: в Беларуси для работы финансовым консультантом нет никаких требований закона, разрешений и лицензий, да и самой профессии официально не существует. Пока указ «О деятельности финансового консультанта» завис на стадии проекта, остается искать специалиста на свой страх и риск.

— Я бы посоветовала обращаться к независимому финансовому консультанту с сертификатом о прохождении обучения, который поможет выбрать самый выгодный для клиента вариант накоплений среди разных компаний. Если человек предлагает вам вариант накоплений лишь в одной компании, то это либо ее страховой агент, либо представитель финансовой пирамиды. То же самое, если консультант без изучения вашего финансового положения и целей сразу предлагает «самый лучший и выгодный» вариант, — говорит независимый финансовый консультант, международный эксперт по личному финансовому планированию Елена Максимович.

Такой тип накоплений подходит только тем, кто может откладывать на будущую пенсию не менее $200 в месяц. Это не пенсионные накопления в прямом смысле, а инвестиции для пассивного дохода в будущем. То есть вы сами заранее решаете, когда хотите начать получать дополнительную пенсию (не дожидаясь 58/63 лет) и в каком размере.

— Как правило, в инвестиционных планах одна из комиссий будет в виде фиксированной суммы, поэтому инвестировать менее $200 в месяц невыгодно. Если откладывать по $100, максимальная доходность с учетом комиссии составит всего 2%, — считает Елена Максимович.

У каждой из множества компаний свои инвестиционные планы, в среднем доходность у инвестиционного портфеля с высоким риском — максимум 11%, с умеренным — 6—8% с учетом комиссии за обслуживание (в среднем она составляет 1—2% против 8% в Беларуси).

— Дело в том, что деньги инвестируются в зарубежный фондовый рынок, которому уже более 300 лет. И в отличие от Беларуси, в этом нет никакой тайны: вы сами отслеживаете движение денег в личном кабинете. И второй момент: страхование на Западе более развито, поэтому каждая компания конкурирует за лучшие условия страхования, — отмечает Елена Максимович.

Также есть инвестиционные накопительные планы с гарантией: например, компания по договору гарантирует вам через 15 лет 140% суммы внесенных взносов даже при фантастическом условии, что фондовый рынок упадет. Но и комиссии за обслуживание здесь немного выше. На таком плане когда-то поднялся Уоррен Баффетт.

— Откуда гарантия? В данном случае деньги инвестируются в индексные фонды. Например, в S&P500, включающий акции 505 крупнейших компаний США, в том числе Apple, Google, Facebook, Tesla, где средняя доходность индекса составляет в среднем 10%. Кроме того, деньги большинства зарубежных страховых компаний отделены от денег клиентов, и в случае банкротства (хотя это нонсенс) средства клиентов остаются в полной сохранности. Это очень важный момент доверия, — объясняет финансовый консультант.

В случае вашей смерти страховая компания по закону передаст наследникам (или тому, кого вы указали в договоре) сумму накоплений плюс 1% в течение месяца после предоставления документов о смерти. А теперь жирный минус: при выводе денег из-за границы в Беларусь вы должны заплатить подоходный налог 13% с полученного дохода (исключение — выплата страхового возмещения наследникам).

— Но даже с учетом подоходного налога такие накопления получаются выгоднее, чем в Беларуси, — считает финансовый консультант.

А что, если копить валюту в банке или купить квартиру и сдавать ее?

Такой вариант эксперт считает не самым выгодным.

— Он подходит для консерваторов, которые не любят совершать новые и не понятные для них действия. При сдаче в аренду нужно будет неизбежно что-то ремонтировать и заменять, платить налог с аренды. В этом случае главное — следить, чтобы квартира оставалась активом (приносила доход), а не пассивом (требовала денег на содержание), — говорит Елена Максимович.

Копить деньги на долгий срок на депозите в белорусских банках — вариант еще хуже, считает эксперт. Но если вы все же приняли такое решение, то копите в валюте: ставки обычно не превышают 2% годовых и примерно равны ставкам по пенсионным программам накопления. Отличия в том, что есть соблазн снять деньги до пенсии. С прибыли от долгосрочных валютных вкладов (более двух лет) подоходный налог платить не нужно.

— Да, у нас работает Агентство по гарантированному возврату вкладов и депозитов, но где гарантия, что оно будет работать завтра? Учитывая последние политические события и, в частности, историю с «Белгазпромбанком», «под раздачу» могут попасть клиенты любого банка. Во-вторых, начинается масштабный мировой кризис, и мне хочется верить, что люди не потеряют свои накопления, как в 1991 году. На мой взгляд, сейчас надежнее хранить деньги под подушкой, чем у нас в банке. И здесь совершенно не важно, у вас вклад в австрийском банке или в белорусском: все они подчиняются законодательству Беларуси. Так что если власти решат заморозить вклады, то банки вынуждены будут выполнить требование, — считает Елена Максимович.

На каких накоплениях на старость все-таки остановиться?

— Каждому человеку подходит свой вариант накоплений, все зависит от целей и финансовых возможностей. Если можете откладывать 50—200 рублей в месяц, то я бы рекомендовала накопительную пенсионную программу с более высокой ставкой. От $200 в месяц и больше — международное инвестиционное страхование, от $150 тыс. в год — международное универсальное страхование. А если человек — консерватор, то можно накопить на недвижимость и потом получать доход с нее, — резюмировала финансовый консультант.

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