Ученые: Лето удлиняется и к концу века может длиться до половины года 5 29.03.2021, 21:13

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Исследование провели ученые из Китая.

Летняя погода к концу века может длиться до половины года из-за изменений климата и глобального потепления. Ученые предупреждают, что это может негативно повлиять на наше здоровье, окружающую среду и сельское хозяйство.

Исследование провели ученые из Китая и опубликовали его в американском научном журнале Geophysical Research and Letters, передает hromadske.ua.

Они выяснили, что примерно за 60 последних лет продолжительность лета увеличилась в среднем на 17 дней по всему миру. Это время года становится жарче, и одновременно зима укорачивается из-за глобального потепления.

И хотя длительное лето на первый взгляд может показаться положительной новостью, ученые говорят, что не все так однозначно. Волны жары могут стать более продолжительными, болезни, передающиеся комарами, начнут быстрее распространяться, дольше продлится сезон аллергии на пыльцу и вегетационный период сельскохозяйственных культур.

Изменения уже произошли

Ученые подсчитали, что за период с 1952-го по 2011-й год продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а продолжительность весны, осени и зимы уменьшилась с 124 до 115, с 87 до 82 и с 76 до 73 дней соответственно.

В большинстве регионов Северного полушария лето уже стало более длительным, но в Средиземноморском регионе оно увеличивается более чем на восемь дней за 10 лет с 1950-х годов. С течением времени эти цифры становятся значительными.

Согласно исследованию, если человечество ничего не сделает для смягчения парниковых выбросов, чтобы замедлить последствия изменения климата, то к концу 21 века лето может длиться до полугода. Весна и лето будут начинаться примерно на месяц раньше, чем в 2011 году, а осень и зима — на полмесяца позже.

О последствиях

Кроме потепления и изменения времен года, это значительно повлияет и на жизнь человечества. В сельском хозяйстве начало весны на месяц раньше может означать катастрофические потери урожая. Более раннее начало переходного сезона может привести к более резким похолоданиям после весеннего распускания почек.

«Для районов с муссонными дождями смена сезонов может изменить время муссонов. Это означает, что характер муссонных дождей также изменится. Такие изменения могут не синхронизироваться с ростом урожая», — рассказывают авторы исследования CNN.

Эксперты отмечают, что это может также ограничить типы выращиваемых культур, стимулировать рост сорняков или увеличить потребность в орошении. Длительный вегетационный период растений может также нарушить функцию и структуру экосистем региона и, к примеру, изменить ареал проживания и виды животных.

Растения также начнут активнее и больше производить пыльцу, что навредит аллергикам.

Кроме того, смена климата повлияет на лесные пожары и аномальную жару, вероятно, увеличив их частоту.

В отчете также вспоминают о комарах, которые во время длительного лета в высоких широтах смогут легче и активнее переносить болезни.

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