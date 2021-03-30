Бойкот «Славянского базара»: что говорят артисты 17 30.03.2021, 13:33

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Журналисты связались с исполнителями, чтобы пояснить их позицию.

29 марта стало известно о том, что известный российский артист Михаил Галустян назвал фейком размещение своего имени на афише концерта-закрытия фестиваля, пишет kp.by.

«Мои любимые беларусы, я не собирался выступать на Славянском базаре! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба организаторов фестиваля убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир», - эмоционально (авторская пунктуация и орфография сохранены – Авт.) написал Михаил Галустян.

Однако по состоянию напервую половину дня 30 марта фамилия артиста по-прежнему размещена на афише в числе первых - сразу после Зары и Сергея Пенкина.

Вечером 29 марта стало известно, что украинская певица MARUV,которая должна была стать одним хэдлайнеров запланированного в ночь с 17-го на 18 июля концерта «Ритмы лета», от участия в фестивале также отказалась.

Самым первым принимать участие в фестивале 2021 года отказался фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов. Сначала он, как сообщают «Народныя навіны Віцебска», в ответ на сообщение пользователя написал в своем инстаграм, тоже написал, что не планирует выступать летом в Витебске, однако через некоторое время этот пост исчез.

Журналисты связались с представителями «Рондо» и получила следующий официальный комментарий.

- Да, действительно, группа «Рондо»и Александр Иванов должны были выступать на «Славянском базаре в Витебске» еще в 2020 году, но из-за пандемии и сопутствующих сложностей тогда выступление не состоялось, его перенесли на 2021 год. Мы должны были выступать в новую дату - в июле 2021 года в рамках фестиваля. Однако в последние несколько недель ситуация вокруг «Славянского базара в Витебске» стала активно и значимым образом политизироваться. В итоге командой было принято решение в этом году в фестивале не участвовать. Во-первых, позиция Александра Иванова такая, что он вне политики, во-вторых, он не хочет, чтобы его выступление, участие в тех или иных мероприятиях затем могло быть истолковано в политических целях. Такова общая позиция Александра Иванова и группы «Рондо», - обобщил представитель коллектива Александр Ядов.

На концерте, которым должен торжественно открыться «Славянский базар-2021» в числе участников заявлен исполнитель Стас Пьеха. Учитывая, что количество отказов от участия в XXXюбилейном фестивале увеличивается, «Комсомолка» поинтересовалась у представителей певца: ждать ли его на сцене Витебского амфитеатра в этом году?

- Наш график есть на официальном сайте. Если вы не увидите мероприятия, то значит, нас там не будет. Иных комментариев мы не даем, - сообщил PR-директор Стаса Пьехи Роман Петрухин.

- По состоянию на 29 марта на официальном сайте певца выступлений в Витебске летом 2021 года не запланировано, - написали журналисты.

-Ок, - прореагировал в переписке собеседник.

Не смогли подтвердить или опровергнуть участие в юбилейном концерте в офисе певца Эмина Агаларова (EMIN).

- Нам пока нечего вам прокомментировать, - ответила PR-директор исполнителя Наталья Мишина.

Выступить в летнем Витебске, судя по афишам, должна и Анита Цой.

- На данный момент у нас нет информации по этому вопросу, как появится, мы обязательно дадим вам знать,-ответили нам представители певицы и поделились новостью: 29 марта 2021 года Анита Цой стала народной артисткой России. Значит, если она приедет в Витебск этим летом, то уже в новом статусе.

В числе украинских исполнителей, которые названы на афишах - Таисия Повалий. Как сообщили журналистам в менеджменте исполнительницы, она в Беларусь непременно приедет.

К слову, остается открытым вопрос об участии в фестивале этого года и некоторых других топовых артистов. Как пишет издание «Газета.Ru» певица Тамара Гвердцители и представитель Николая Баскова (имена этих исполнителей также фигурируют на афише) сообщили о том, что они пока не получали от организаторов соответствующего запроса. Тоже издание со ссылкой на представителя Сергея Пенкина сообщило о том, что артист получил приглашение от организаторов «Славянского базара», однако еще не принял окончательного решения об участии.

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