В пятницу в Беларуси ожидается до +4 градусов 4.03.2021, 18:59

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременные осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 5 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

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