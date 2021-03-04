В 43 странах Европы обнаружили «британский» штамм коронавируса 4.03.2021, 23:00

«Южноафриканский» штамм был обнаружен в 26 странах Европы.

В 43 странах Европы выявили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм был обнаружен в 26 странах Европы.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге на брифинге, передает РБК.

"B.1.1.7, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, зафиксирован в 43 из 53 стран региона", - заявил он.

Что касается еще одной мутации коронавируса, известной под названием "P1", которая впервые была зафиксирована в Бразилии и Японии, то сейчас она уже в 15 европейских странах.

Клюге также сообщил, что на прошлой неделе в Европе было зафиксировано увеличение на 9% количества новых случаев заболевания COVID-19 - всего более 1 млн заражений.

"Мы наблюдаем вспышки в Центральной и Восточной Европе. Новые случаи также учащаются в ряде западноевропейских стран, где показатели и так уже были высокими", - заявил он.

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