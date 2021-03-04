Ученые обнаружили «пятый слой» Земли 2 4.03.2021, 23:13

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Открытие заставит переписать учебники.

Геологи Австралийского национального университета, изучая данные Международного сейсмологического центра о волнах, которые движутся внутри Земли, обнаружили доказательства существования самого внутреннего ядра нашей планеты, которое отличается по своей структуры от других известных слоев.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сообщении говорится, что ученые заметили изменения в структуре железа во внутреннем ядре, которые предполагают новую "черту", простирающуюся примерно на 650 км от центра Земли.

"Это очень увлекательно - и может означать, что нам придется переписывать учебники!" - заявила по этому поводу ведущий автор исследования Джоан Стивенсон.

Как известно, в данное время в учебниках по геологии утверждают, что Земля имеет четыре слоя: кору, мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро. Про пятый слой существовали догадки еще более десяти лет, но обнаружить его до этого времени было невозможно.

По словам Джоан Стивенсон, изменения волн обнаружили незначительные различия в структуре железа, когда они двигались сквозь внутреннее ядро.

Эти изменения, вероятно, демонстрируют два отдельных события охлаждения в истории Земли, которые произошли в определенный момент в ранние годы эволюции планеты - 4,5 миллиарда лет назад.

"Детали этого великого события все еще остаются загадкой, но мы добавили еще одну часть загадки, когда дело дошло до наших знаний о внутреннем ядре Земли", - добавила исследовательница.

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