Весна. Свобода. Единство 5 Ирина Халип

5.03.2021, 8:39

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Ирина Халип

Пора выдвигаться в центр.

Мы давали им всем достаточно времени. Мы давали им бессчетное количество шансов. Мы давали им немало возможностей. Они не воспользовались. А зря – время заканчивается, шансы превращаются в тыкву, возможности тают, как Снегурочка в оттепель.

У Лукашенко было время принять выбор людей и уйти добровольно, были шансы обойтись без крови, были возможности остаться на свободе. Конечно, возможности лишь гипотетические, но кто знает, какое решение принял бы новый независимый суд свободной страны? Мы ведь на него повлиять никак не сможем. Как и на нового, демократически избранного главу государства, который – кто знает? - взял бы да и помиловал бывшего, просто потому что добрый и незлопамятный. А теперь – все, поезд ушел, да и «боржом» выпит до дна.

У чиновников было время подумать и принять верное решение, были шансы не остаться «обществом глухих согласных», а стать равными людям, были, в конце концов, возможности саботажа. Замени на своем райисполкоме или «масложирремонте» флаг на бело-красно-белый – и дело даже не в том, что ты уже герой, а в том, что ты не один. Часть народа, товарищ, стоящий в сцепке, - словом, один из нас. Теперь же все они трясутся от страха и круглосуточно думают только о том, что для них безопаснее: чтобы Лукашенко удержал власть или чтобы победил народ. Причем думают исключительно с точки зрения сиюминутного выживания, забыв о планах на будущее. Ведь будущее их туманно, как замызганное, годами не мытое стекло захудалого сельпо на отшибе, через которое уже ничего не рассмотреть, как ни старайся.

У силовиков было время понять, что они творят, были шансы сложить оружие, были возможности уйти от возмездия. В те августовские дни, когда женщины в белом вышли на улицы после трех дней крови и стрельбы, и людей внезапно начали выпускать с Окрестина, и бить перестали, и в автозаки тащить – благородные и великодушные белоруски были готовы дарить им цветы. Вспомните девушек с цветами, которые обнимали омоновцев. Меня они, если честно, страшно раздражали (девушки, не омоновцы): я не понимала, как можно дарить цветы карателю, да еще и улыбаться ему, и обнимать, и прощать. Но в демократическом обществе у каждого есть свобода выбора – прощать или не прощать, дарить цветы или проклинать, - и это прекрасно. В любом случае, больше нам не нужно думать о том, как было правильно тогда, в августе, - время ушло. Пришло другое. Хуже или лучше – будет зависеть от нас.

Возможно, то бесконечное время, те неограниченные возможности, те огромные шансы, которые мы им давали, были не столько проявлениями великодушия, сколько нашей ошибкой. Мы быстро, к концу августа, составили себе расписание революции: по воскресеньям – многотысячные марши, в понедельник – на работу. А каратели к такому расписанию очень быстро приноровились, ведь мы их не изнуряли. Вышел в воскресенье, помахал палкой, пострелял в народ – и отдыхай неделю. Ну, может, в какой-нибудь день нужно будет сходить в суд и дать показания в качестве Иванова в балаклаве против демонстрантов. Или вечером поездить по дворам, размахивая дубинкой, позвякивая наручниками и хватая попавших под руку местных жителей, чтобы с пустыми руками не возвращаться. Все остальное время от воскресенья до воскресенья – отдых. Усиленное питание. Полное восстановление сил.

Но если это и было ошибкой, то не фатальной, а обычной ученической ошибкой – из тех, без которых не обходятся первоклашки, еще не знающие, что «жи-ши» нужно писать с буквой «и». Без подобных ошибок правописанию не научиться. У нас не было опыта длительного, изматывающего силы противника сопротивления. Долгие годы мы выходили на улицы, нас разгоняли, и мы расходились – кто по тюрьмам, кто по домам, - до следующих акций. Выходить каждый день, несмотря на погоду, настроение и загруженность на работе, - такого у нас еще не было. Но именно такое у нас и должно быть.

Наша партизанская зима стала отличным обучающим курсом. Акции проходили во дворах и были немногочисленными, зато каждодневными. Прекрасный результат для зимы. Но зима уже закончилась. А смена времен года в нашей ситуации требует новой тактики – ежедневных массовых протестов на центральных улицах и площадях наших городов. Дворы стали партизанскими отрядами. Пора выдвигаться в центр.

Весна наступает, и она никуда не денется. А вот чуда не произойдет. Потому что свобода – это всего лишь логический итог долгой борьбы. А революция – это просто очень тяжелая работа.

Впрочем, к работе нам не привыкать. А чудеса мы уже научились творить сами. Тем более – весной. Тем более - вместе. Тем более - ради победы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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