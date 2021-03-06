Таракан уже совсем плох: появилось новое подтверждение 6 6.03.2021, 8:23

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Дотянет ли до скамьи подсудимых?

Появилось еще одно подтверждение, что дед совсем плох. Вчера на «Мотовело» забылся и чуть ли не слово в слово повторил свою сиротскую историю о том, как какие-то негодяи проводят расследование про его дворец, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Сначала подумалось, что какое-то дежавю. Дворец Путина, свои… 7х8 метров в деревне. Хорошо хоть в конце, как обычно, понесло и от заученного текста отошел.

И про «семейные подряды» велосипедостроителей – тоже эпично. Кто-то хочет стать космонавтом, кто-то врачом, а кто-то – с отверткой собирать велосипеды на «Мотовело». Все 120 человек! Заживем!

Ну и вообще концепция – огонь. Ребенок генерала будет генералом. Ребенок чиновника – чиновником. Ребенок президента – президентом. Ну а ребенок заводчанина - пролетарием. Да, и касты эти можно зафиксировать, чтобы кровь людей государевых не дай бог не смешалась с пролетарием.

Вот бы один колхозник остался колхозником. Желательно со всей своей, как говорят в народе, «хеўрай».

Короче, Наташа (Эйсмонт — ред.), следи, пожалуйста, за дедом и давай ему вовремя таблетки. Он еще нужен Беларуси. На скамье подсудимых.

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