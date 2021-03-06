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Каждого диктатора должен ждать суд

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  • Леонид Невзлин
  • 6.03.2021, 21:51
Каждого диктатора должен ждать суд

Как и тех, кто служил его режиму.

«Живее всех живых» Владимир Маяковский провозгласил Ленина, но ошибся. «Живее всех живых» оказался Сталин. Провлавствовав больше 20 лет и умерев в 74 года естественной кончиной, он никогда не подавал сигнала, указывавшего на наследника.

Преемник явился через 47 лет после его кончины, вошел в силу и продолжил дело покойника. Между Путиным и Сталиным общего так много, что путинизм как явление – одна из форм неосталинизма. Концентрация личной власти, опора на органы госбезопасности, построение уникальной системы управления государством ради личных целей, использование идеологии и пропаганды для достижения этих целей.

Цели лишь разные – одним руководила воля к власти, для другого власть инструмент, движет же – любовь к деньгам и прочим атрибутам роскошной жизни. Ненависть к Западу и либеральным ценностям, уничтожение судебной системы, двуличие и лицемерие, презрение по отношению к личности и жизни человека, имитация демократии.

Вот Сталин говорит о достигнутых «скрепах»: это морально-политическое единство советского общества, дружба народов СССР, советский патриотизм. «На этой же основе возникли Конституция СССР, принятая в ноябре 1936 года, и полная демократизация выборов в верховные органы страны», - заявляет на съезде партии в 1939 году.

«Полной демократизации» выборов по-сталински предшествовал Большой террор 1937-38 годов. На выборах в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года за блок коммунистов и беспартийных голосовало 98,% принимавших участие в голосовании. На выборах в Верховные Советы союзных республик в июне 1938 года за блок коммунистов и беспартийных проголосовало 99,4% всех принимавших участие в голосовании. Выборы без выбора. Путин близок к тому, чтобы полностью повторить дело своего предшественника. По крайней мере, в борьбе даже с потенциальными оппонентами и устрашении несогласных с режимом.

Сталинизм – это, в первую очередь, его жертвы. Жертвы коллективизации, жертвы голода, жертвы репрессий, жертвы войны. Миллионы человеческих жизней. Но это еще и жертвы, покалеченные ментально. Советский человек – духовно искалечен. Именно советские люди стали опорой путинизма. Из нездорового прошлого воспряла зараза, отравившая настоящее и покушающаяся на будущего. Рецепт излечения общества один. Каждого диктатора – не важно, живого или мертвого, должен ждать суд. Как и тех, кто служил его режиму. Не абстрактный, а вполне конкретный трибунал, на котором будет заявлено о всех совершенных преступлениях, и виновные будут осуждены. Лучше, если это будет происходить до естественной кончины. Сверженный и осужденный диктатор менее опасен, чем мертвый без осуждения.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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