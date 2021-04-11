Кто устроил теракт в минском метро? 43 11.04.2021, 8:15

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Адвокаты обвиняемых на суде говорили о присутствии признаков монтажа в записях с камер видеонаблюдения.

Сегодня исполняется десять лет со дня самого страшного теракта в новейшей истории Беларуси: тогда, 11 апреля 2011 года, в минском метро прогремел взрыв, унесший жизни пятнадцати человек, при этом сотни людей пострадали. Ровно через год после этого у входа на станцию метро «Октябрьская» был открыт памятный знак с именами погибших — в скорбную годовщину люди несут к нему цветы, пишет tut.by.

Взрыв в начале рабочей недели

Вечером в понедельник, 11 апреля 2011 года, на станции «Октябрьская» — самой загруженной в столичном метрополитене — было, как обычно, много людей. В 17.55:50 (время с камеры видеонаблюдения), в момент, когда со станции «Площадь Победы» прибыл состав, произошел сильный взрыв и тут же повалил удушливый дым. МВД позже сообщило, что мощность сдетонировавшего устройства измерялась в диапазоне от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте, бомба находилась на перроне под скамейкой возле места остановки второго вагона и была начинена поражающими элементами — гвоздями и металлическими шариками. Позже установили, что она была радиоуправляемой.

Взрыв был такой силы, что поначалу от очевидцев даже была информация об обрушении станции, но она не подтвердилась: упала лишь обшивка верхней части эскалатора и побелка с потолка. Там, где находилась бомба, образовалась воронка диаметром около 80 сантиметров.

Фото: tut.by

Было ясно, что количество пострадавших измеряется сотнями. Через несколько минут на месте были первые бригады скорой помощи и спасатели. Противоречивая информация распространялась в интернете по «сарафанному радио», на телефоны специальных служб поступали многочисленные звонки.

— К нашему приезду раненых людей уже успели вынести на платформу, их положили на спинки от сидений поезда. Так людей выносили на улицу, потому что носилок не хватало. Я бы не сказал, что в метро была паника, особо никто не плакал и не кричал. Пострадавшие лежали на платформе и ничего не говорили. Помню парня, у которого был неприглядный перелом ноги, так он не проронил ни слова. Видимо, шок был такой сильный, что пострадавшие до конца не понимали происходящего. Некоторые жаловались на холод, и только одна женщина стонала от боли в машине скорой помощи. В основном в глаза бросались окровавленные и переломанные ноги, у многих были обожжены волосы, лица в саже. Стоит сказать, что некоторые пассажиры, которые не сильно пострадали и не растерялись, очень сильно нам помогли. Многие держали капельницы над пострадавшими, пока врачи оказывали им помощь, — рассказал в интервью один из сотрудников МЧС.

Меньше чем через два с половиной часа после взрыва на место трагедии приехал Александр Лукашенко с шестилетним на тот момент сыном Николаем. На 13 апреля по всей стране был объявлен траур.

Погибшие и пострадавшие

Всего жертвами теракта стали 15 человек: 9 умерли на месте, трое в тот же день, еще трое вскоре скончались в больницах. Вот имена и возраст погибших:

1. Ольга Соловьева — 27 лет;

2. Татьяна Захаркова — 42 года;

3. Наталья Абражей — 44 года;

4. Галина Пикулик — 51 год;

5. Анна Шагойко — 56 лет;

6. Сергей Герасимчик — 17 лет;

7. Роман Каптюх — 21 год;

8. Сергей Сербаев — 22 года;

9. Юрий Климец — 23 года;

10. Виталий Бакан — 33 года;

11. Андрей Ильин — 37 лет (за его жизнь боролись полтора месяца);

12. Виталий Дайнеко — 40 лет;

13. Анатолий Наркевич — 51 год;

14. Анатолий Макейчик — 57 лет;

15. Александр Парфунцев — 57 лет.

Более двухсот человек получили ранения, десятки из них тяжелые — нескольким людям оторвало конечности. Среди пострадавших были иностранцы — граждане России, Украины, Армении и Туркменистана.

Белорусы не остались безучастными к беде: активно сдавали кровь для пострадавших, жертвовали средства на их лечение и реабилитацию. В различных белорусских городах вскоре после трагедии прошли акции памяти.

Кого назвали виновными?

По факту взрыва возбудили дело по части 3 статьи 289 (Терроризм) Уголовного кодекса Беларуси. Республиканский оперативный штаб возглавил тогдашний председатель КГБ Вадим Зайцев, а руководить следственной группой было поручено Андрею Шведу — ныне генпрокурору Беларуси, а тогда заместителю генпрокурора. К расследованию привлекли в том числе специалистов российского ФСБ. Также сообщалось об израильских экспертах, работавших на месте трагедии.

Фото: Reuters

Меньше чем через сутки задержали троих человек, одного из которых назвали подозреваемым. А в ночь с 12 на 13 апреля силами ГУБОП МВД и спецподразделения «Алмаз» были задержаны двое главных подозреваемых, среди которых был и исполнитель. Лукашенко 13 апреля сообщил, что «сегодня в пять часов утра преступление было раскрыто». Позже он заявил, что задержание помогло предотвратить как минимум три похожих взрыва, планировавшихся в будущем: в поезде, на остановке и в автобусе.

Задержанными оказались 25-летние уроженцы Витебска — токарь Дмитрий Коновалов и электрик Владислав Ковалев, которые дали «признательные показания» (их имена и фото 18 апреля опубликовал российский ресурс Life News, официально их назвали только 20 июля). Их также обвинили в причастности ко взрывам на День независимости в Минске в 2008 году, взрыву в Витебске в 2005 и другим схожим преступлениям в период с 2000 по 2004 годы. Председатель КГБ тогда заявил, что примененная при теракте в метро взрывчатка не имеет аналогов. Сообщалось еще о троих подозреваемых, которых не стали заключать под стражу, среди них была одна женщина.

Предварительное расследование было завершено 1 августа, в материалах дела было более 550 томов.

Суд и приговор

Суд в отрытом формате над Коноваловым и Ковалевым начался 15 сентября — всего через пять месяцев после трагедии. Стало известно, что Коновалов приехал в Минск 10 апреля, на вокзале его встретил Ковалев, затем они отправились на съемную квартиру последнего, куда также пригласили двух девушек, с одной из которых Коновалов познакомился в соцсети, — компания устроила застолье.

Дмитрий Коновалов, которого назвали непосредственным исполнителем теракта, в суде отказался от дачи показаний, но там были продемонстрированы записи его допросов от 13 апреля. Тогда он рассказал, что 10 апреля приехал в Минск с большой спортивной сумкой — там была бомба, на изготовление которой у себя дома в Витебске он потратил три дня (ее схему он нашел в интернете за несколько месяцев до этого). По его словам, 11 апреля с ней он сел в метро на станции «Фрунзенская», доехал до «Октябрьской» и оставил сумку возле скамейки рядом с выходом, а затем дистанционно привел бомбу в действие. Целью совершения теракта он назвал «дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь». Также он отметил, что Владислав Ковалев не знал, зачем он приехал в Минск.

На предварительном следствии Коновалов также рассказал о своем участии во взрывах в столице в 2008 году. В суде заявлялось, что найти его можно было и раньше, еще до совершения им теракта в метро. В Витебске тогда же судили за халатность эксперта, который в начале 2009 года не провел дактилоскопию Коновалову в военкомате, поэтому его причастность к взрывам в городе тогда не удалось установить. Как выяснилось, отпечатки пальцев у него все же взяли 9 апреля 2011 года — за два дня до взрыва в минском метро.

Владислав Ковалев говорил о психологическом давлении со стороны следователей и отказался от данных ранее показаний. До начала процесса от допроса к допросу Ковалев рассказывал все больше подробностей о Коновалове. На суде же он объяснил это тем, что многие детали почерпнул «от следователей и сотрудников КГБ», а также от представителей ГУБОП. На записи допроса 13 апреля было видно, что он сильно нервничает, но примерно через час начал вести себя спокойно. Тогда он рассказал, что пытался уговорить Коновалова не совершать взрыв, а уже после совершения теракта тот рассказывал ему, как милиционер без досмотра пропустил его с сумкой на станцию. Коновалов также якобы рассказывал Ковалеву о том, что собирается покончить с собой с помощью таблеток — на суде последний также отказался и от этих показаний.

В суде допрашивали и Яну Почицкую — знакомую Коновалова из соцсети, которая до задержания находилась на квартире вместе с ним и Ковалевым. Еще были заслушаны показания около 80 потерпевших в результате взрыва.

Адвокаты обвиняемых говорили о присутствии признаков монтажа в записях с камер видеонаблюдения, а также поддержали ходатайства одного из потерпевших, который требовал вызвать для дачи показаний сотрудников спецназа, которые задерживали Коновалова и Ковалева — суд эти просьбы не удовлетворил.

Оба обвиняемых 30 ноября были приговорены к смертной казни, как этого и просил прокурор. Коновалов отказался писать прошение о помиловании на имя президента, а Ковалев его подал — оно осталось без удовлетворения, а 17 марта 2012 года стало известно, что Коновалов и Ковалев казнены.

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