В аэропорту Варшавы искали взрывчатку в самолете из Киева 11.04.2021, 12:54

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Иллюстрационное фото

Спецслужбы проверили судно польских авиалиний LOT.

В аэропорту польской столицы Варшавы на борту самолета из Киева искали взрывное устройство.

Как сообщает TVP.INFO со ссылкой на пресс-службу аэропорта имени Шопена, появилась информация о взрывчатке в самолете польских авиалиний LOT, который совершал перелет по маршруту Киев — Варшава.

Спецслужбы проверили самолет, сообщение о взрывчатке оказалось ложным.

Похожий инцидент в этом аэропорту произошел неделю назад. Тогда сообщалось о наличии взрывчатки на борту самолета турецких авиалиний Turkish Airlines, который выполнял рейс из Стамбула в Варшаву.

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