В аэропорту Варшавы искали взрывчатку в самолете из Киева
- 11.04.2021, 12:54
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Спецслужбы проверили судно польских авиалиний LOT.
В аэропорту польской столицы Варшавы на борту самолета из Киева искали взрывное устройство.
Как сообщает TVP.INFO со ссылкой на пресс-службу аэропорта имени Шопена, появилась информация о взрывчатке в самолете польских авиалиний LOT, который совершал перелет по маршруту Киев — Варшава.
Спецслужбы проверили самолет, сообщение о взрывчатке оказалось ложным.
Похожий инцидент в этом аэропорту произошел неделю назад. Тогда сообщалось о наличии взрывчатки на борту самолета турецких авиалиний Turkish Airlines, который выполнял рейс из Стамбула в Варшаву.