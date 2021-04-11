Шпионы РФ в Болгарии: опубликованы записи разговоров с кураторами 11.04.2021, 14:00

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Из расшифровок стали известны размеры оплаты за шпионаж.

От служащих военной разведки Болгарии, которых заподозрили в шпионаже в пользу России и задержали, требовали добыть материалы, которые касались России, Украины, Беларуси и других стран. Об этом говорится в расшифровках разговоров вероятных кураторов и их подопечных, которые оказались в распоряжении «Обозревателя».

Также речь идет о секретных материалах относительно стран Ближнего Востока, Ирака, Сирии, Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

“Какие материалы нужны – обстановка в Болгарии, материалы, касающиеся РФ, Украины, Ирака, что-то актуальное. Нагорный Карабах – очень важен. Материалы по Сирии за 4 месяца, если не сможешь взять, сделай фото. Также Украина и Беларусь, и те 8% полиции, ставшие основой протеста. И снимай любую секретную информацию, чтобы было видно, что у тебя есть доступ к секретным документам”, – говорит на записи предполагаемый куратор.

Также на запись попал разговор, который касается оплаты за вероятный шпионаж.

“Сейчас не могу сказать, сколько будут платить, зависит от материала. Но в принципе будет, давай по-честному, в валюте. Как предпочитаешь, в валюте или в болгарских левах? Скажи, где будешь хранить деньги? Все-таки если тебе дадут 2000 левов ежемесячно или 3000 левов, это приличная сумма”, – сказано в расшифровках.

Напомним, в середине марта правоохранительные органы Болгарии сообщили о задержании нескольких бывших и действующих военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Прокуратура заявила, что руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, который должен был создать агентурную сеть. Посредником между ним и сотрудниками российского посольства в Болгарии была жена разведчика.

Помимо бывшего сотрудника болгарской разведки и его жены, в группу входили представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки. Все они задержаны. По версии следствия, они собирали, в том числе, материалы, касающиеся координационного центра НАТО в Варне, операций альянса.

22 марта Болгария сообщила о намерении выслать двух российских дипломатов, замешанных в деле о шпионаже.

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