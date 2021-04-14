Заговор манкуртов Андрей Санников

14.04.2021, 12:52

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Андрей Санников

Эффект, как и полагается, оказался противоположным.

Завидую я некоторым "независимым" аналитегам, их незаурядным способностям. Особенно восхищают два качества: безо всякой паузы, ни на секунду не останавливаясь, менять прежнюю точку зрения на диаметрально противоположную и, забыв хотя бы мельком сказать – "ну, ошибался, людцы добрые, бывает, простите, был нетрезв, исправлюсь", - продолжать изображать внепланетное существо над схваткой, вынужденное наблюдать за бессмысленным копошением людишек.

Ну, а второе качество – оно для меня вообще загадочно: своими словами рассказывать провластную версию происходящего. Особенно любят они различать нюансы в кадровых повышениях-понижениях, будто там есть, что различать, и будто это хоть как-то влияет на поведение засевшего в Беларуси чудовища. А уж какая радость выплескивается в аналитическую аналитику когда диктатор назначает очередного "либерала", себя потешить и западных лохов развести.

К моему удивлению, не перевелись такие конносеры глубинного бурения и сегодня, когда, казалось бы, просто стыдно быть не с народом, а по ту сторону добра.

Ну да ладно, вранье, что из официальных отверстий, что из неофициальных никак не влияет на происходящее. Зато к официальным потокам сознания стоит присмотреться. В них, при критическом взгляде, можно обнаружить ценную информацию о том, что происходит в Беларуси на самом деле.

Оккупанты, действительно, обрушили на белорусов невиданные репрессии. Вот некоторые цифры на сегодняшний день (официальные): 34 607 задержаний, с августа 2020 года возбуждено 2407 дел «экстремистской направленности», 522 политзаключенных.

Эти репрессии сопровождаются настоящим разгулом тупости, подобострастного вранья, показушного рвения и больной фантазии погононосителей.

Они регулярно, на еженедельной основе раскрывают заговоры, предотвращают диверсии, находят схроны с оружием, из-за дивана извлекают финансирование подрывной деятельности, докладывают об уничтожении всех врагов, а потом снова рапортуют о новых заговорах, диверсантах, оружии. И все это с громким щелканьем каблуков и с едким запахом пропахших страхом мундиров. Достойные продолжатели гэбэшной придумки о подброшенной в канализацию крысе.

Хорошо известно, что при диктаторах с болезненной психикой их многочисленные спецслужбы живут только за счет вымыслов о готовящихся покушениях на тело правителя. Только вот за столько лет даже все эти многочисленные дармоеды убедились, насколько последовательна белорусская оппозиция в отстаивании принципа ненасильственного сопротивления. Им очень хорошо известно, что все их попытки через своих агентов спровоцировать хотя бы разговоры о насильственных методах с треском проваливались. Насилие в Беларуси применяет только режим Лукашенко.

Для чего же тогда вся эта ахинея о заговорах, террористах и экстремистах? Этому не верят даже сами изобретатели фейков. Этому не верит никто в Беларуси, даже три процента сторонников Лукашенко. Этому уже не верит и Лукашенко, хотя его, перепуганного, испугать легче всего. Этому не верят ни в России, ни на Западе.

Все просто: адресатом по-прежнему является Лукашенко, а исполнители напрягают все свои извилины, чтобы выдумать то, что их хозяин сможет хоть как-то использовать для оправдания своего цепляния за власть.

Иными словами, в этой палате для душевнобольных под названием режим Лукашенко один буйный изображает из себя главаря, а остальные стараются ему угодить, придумывая страшилки.

Это какой-то новый уровень беспросветной глупости: мобилизовать весь оставшийся личный состав лукашенковской челяди на изобретение заведомой лжи.

Однако служебное рвение карателей и животный страх диктатора сослужили им плохую службу.

Давайте еще раз взглянем на цифры репрессий. Десятки тысяч, прошедших через задержания и тюрьмы – это ведь армия народных ополченцев. Наивно думать, что дубинки и тюремные камеры могут вдруг заставить полюбить эту власть. Еще больше возненавидеть – да, признать – никогда.

Сотни под уголовкой - это ведь сотни лидеров для новой Беларуси, среди них и признанные лидеры, такие как Статкевич, Северинец, Афнагель, и новые, и много молодежи.

Несколько тысяч уголовных дел – это убедительное свидетельство всенародного протеста против этой власти. Дела эти фабрикуются буквально по всем возрастным, социальным и профессиональным группам: против рабочих, врачей, журналистов, айтишников, журналистов, блогеров, музыкантов, банкиров, бизнесменов, военнослужащих, студентов, спортсменов, в них фигурируют даже старики и дети.

В общем, перестарались холуи. Показали реальный масштаб народного гнева и решимости избавиться от этого режима, признали мирный характер протестов, фабрикуя лживые и смехотворные обвинения в применении насилия, и назвали имена сотен лидеров гражданского общества и лидеров белорусской революции.

Но и этого показалось мало.

Спецслужбисты в сотрудничестве с пропагандистами дошли до того, что вскрыли заговор среди себя самих и посвятили этому целых три фильма под названием "Манкурты", в которых убедительно показали, как распадается "силовой" блок. Персонажи, которых показывают в этом фильме в роли "предателей", не имеют значения. Там, как и положено, больше выдумки и фейков, чем правды. Важно, что создатели этой телестрашилки, рассказали, что предатели повсюду: в спецслужбах, милиции, армии, в администрации Лукашенко. Они плетут заговоры, записывают компромат друг на друга и на своего хозяина, переправляют все это в заграницу, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед народом.

В аннотации к фильму на Youtube-канале его создателей указано, что КГБ провёл специальную операцию, "потянув всего за одну ниточку".

Это ж представить страшно, сколько еще ниточек осталось непотянутых, сколько еще заговоров плетется в недрах карательных органов против карательных органов и самого диктатора.

Изготовители сего опуса, как и всех страшилок, выходящих из гэбэшных недр, кроме желания продемонстрировать хозяину свою заботу о его безопасности, стремились еще как следует пугануть всех погононосителей: "крепите ряды, а не то…"

Эффект, как и полагается, был противоположным.

Хозяин их, думаю, перепуган размахом ненависти к нему даже среди тщательно отобранных реальных, а не придуманных манкуртов на службе оккупационного режима. Да и сами манкурты хорошо усвоили, что пора делать выбор и что их сегодняшние начальники сдадут своих подчиненных со свистом, а те кто половчее уже этих начальничков сливает. Уже идут аресты среди своих, и надо спешить.

Атмосфера у них там такая, что того и гляди кто-нибудь окончательно слетит с катушек, либо диктатор, либо его охрана, припомнивши вдруг слышанную где-то фразу "Караул устал!"

В общем, иногда полезней глянуть пропагандистские каналы, способные пооткровенничать перед уходом в небытие, чем читать унылую аналитику про то, что не все так плохо при диктатуре.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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