Политолог: У Лукашенко сейчас наступает сложный период 9 16.04.2021, 7:59

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фото: tut.by

По режиму начинают «бить» новые факторы.

Политолог Дмитрий Болкунец, считает, что у Лукашенко сейчас наступает очень сложный период.. Об этом он заявил в эфире «Радио 97».

— Я думаю, что в последнюю встречу (с Путиным — ред.) Лукашенко ничего не получил. Это указывает на то, что он не держит свое слово и не выполнил то, что обещал осенью прошлого года — конституционную «реформу», определенные преобразования, под которые ему дали деньги. Причем он сам об этом рассказал.

По мнению, политолога отказ России помочь режиму деньгами неминуемо приведет к осложнению отношений белорусских властей с народом.

— Сейчас у Лукашенко наступает сложный период. Он не случайно поставил нового министра информации, зачищает информационное поле и заводит уголовные дела на лидеров оппозиции.

На одном из последних совещаний он сказал, что «главная задача у нас — экономика». То есть, он понимает, что его будет подпирать экономика, не какие-то внешние силы, а внутренние. Население будет беднеть, и это будет бить по нему еще больше, чем даже протесты.

Единственная страна, которая всегда ему давала финансы, Россия, вряд ли будет его серьезно спасать, разве что какую-то копейку может давать, чтобы страна сильно не проседала, но на развитие денег не будет. И это обязательно скажется на доходах населения, которое уже стремительно беднеет и забыло даже о знаменитых «по пятьсот», — отметил Болкунец.

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