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Проект российского «убийцы Боинга» закончился провалом

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  • 16.04.2021, 18:10
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Проект российского «убийцы Боинга» закончился провалом

Потратив 50 миллиардов рублей на Ил-96-400М, власти РФ выяснили, что на самолет нет заказов.

Попытка построить в России первый со времен СССР широкофюзеляжный пассажирский самолет закончилась провалом, пишет finanz.ru.

Лайнер Ил-96-400, на который из бюджета было выделено 50 млрд рублей, в итоге не пойдет в серийное производство, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в авиаотрасли и Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет на 300-400 мест, который обещали построить полностью в России и тем самым обеспечить «технологическую независимость» страны, оказался никому не нужен.

«От авиакомпаний заказа нет, а с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру серийного производства Ил-96-400М пока не планируется», - сообщили в аппарате профильного вице-премьера Юрия Борисова.

По словам одного из источников «Ведомостей, будет собрано всего два самолета. Они поступят в парк специального летного отряда «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, в том числе президента России.

Представитель «Ростеха» сообщил, что у производителя «есть понимание» по потенциальным госзаказчикам. «Необходимо учитывать, что это изначально не массовая машина, речь идет о специальном самолете, который будет выпускаться штучными экземплярами», - подчеркнул он.

Программа Ил-96-400М многократно сдвигалась по срокам, а деньги, изначально заложенные на самолет, перераспределялись в пользу других проектов.

В мае 2020 года на совещании у президента РФ Путина было решено выделить 7,3 млрд рублей «Государственной транспортной лизинговой компании» на закупку одного Ил-96-400М.

Но к сентябрю деньги ушли на другие авиапроекты - Ил-114-300, вертолеты Ми-8, Ми-38 и «Ансат».

В бюджете-2021 на госпрограмму «Развитие авиационной промышленности» заложено 88,2 млрд рублей - в 23 раза меньше, чем на содержание аппарата чиновников в органов госвласти (2 трнл рублей) и в 64 раза меньше, чем на содержание армии и силовых структур (5,6 трлн рублей).

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