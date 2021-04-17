В квартире активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо прошел обыск 1 17.04.2021, 20:56

Фото: naviny.online

У него забрали все средства связи.

Обыск в квартире брестского активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо закончился. У него забрали все средства связи, сообщает «Белсат». Также на активиста завели уголовное дело по статье 361.

Шарендо на свободе. Напомним, что жена Андрея — Полина Шарендо-Панасюк находится под стражей с 3 января, сейчас она с СИЗО №7 Бреста.

На нее заведено уголовное дело по статье 364 УК. В семье активистов двое несовершеннолетних детей.

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