закрыть
17 апреля 2021, суббота, 22:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В квартире активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо прошел обыск

1
  • 17.04.2021, 20:56
В квартире активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо прошел обыск
Фото: naviny.online

У него забрали все средства связи.

Обыск в квартире брестского активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо закончился. У него забрали все средства связи, сообщает «Белсат». Также на активиста завели уголовное дело по статье 361.

Шарендо на свободе. Напомним, что жена Андрея — Полина Шарендо-Панасюк находится под стражей с 3 января, сейчас она с СИЗО №7 Бреста.

На нее заведено уголовное дело по статье 364 УК. В семье активистов двое несовершеннолетних детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў