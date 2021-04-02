Когда католики и православные отмечают Пасху в 2021 году 2.04.2021, 18:03

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ФОто: glavred.info

Главные традиции Воскресения Христова.

Православные христиане будут отмечать Воскресение Христово 2 мая, а католики - на месяц раньше - 4 апреля. "Апостроф" рассказывает о главных традициях и запретах праздника.

Подготовку к большому празднику православные верующие начинают за семь недель, вступая в сорокадневный Великий пост, который продлится с 15 марта по 1 мая.

Главные традиции

Пасхе предшествует Великий сорокадневный пост, во время которого воздерживаются от алкоголя и пищи животного происхождения. Воскресение Христово принято встречать в храме: богослужение начинается в полночь, а около полуночи начинается Пасха утреня.

С Пасхи до Вознесения Господня во время служб нет коленопреклоненных молитв и земных поклонов.

Перед праздником готовят куличи и красят яйца, которые освящают в церкви во время Пасхального богослужения. В честь Христова Воскресения дома устраивают застолья - разговляются после Великого Поста.

С воскресенья Пасхи и до праздника Вознесения христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!". На приветствие отвечают "Воистину Воскрес!".

Многие верят, что на Пасху открываются небеса, поэтому просят в этот день исполнения желаний. Народные целители считают, что период пасхальных праздников - лучший момент для исцеления от болезней.

Что нельзя делать на Пасху

В Пасху нельзя делать почти все то же, что на протяжении всей Страстной недели, которая предшествует празднику, а именно: ругаться, браниться, ссориться, желать кому-то зла, думать о плохом, грустить, обижаться, лгать, плакать, портить настроение окружающим.

Нельзя в большой праздник также заниматься тяжелым физическим трудом, стирать, убираться и выполнять другую хлопотную работу по дому. Житейским делам в этот день следует уделить внимание, если это действительно необходимо, но постараться не затягивать их надолго.

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