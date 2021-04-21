«Володя, Володечка …» 8 Алексей Мельников

21.04.2021, 7:48

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Алексей Мельников

Навалились новые напасти.

Это что же такое делается … То старичок все приставал, как Паниковский к Корейке, дергал за пиджак: «Убийца! Убийца!». Теперь, вроде, отстал. Навалились новые напасти.

Алиев железяки сует, говорит, что это «Искандер», требует ответа. Из Чехии трясут за взрывы. Америка за то, что влезли в ее выборы. Окружили, «демоны». И тут еще этот Зеленский предложил встретиться на линии фронта – в Донбассе.

Какой фронт? А снайпер? Тут со своим термосом на высшие встречи ездишь, в уборную французскую по шесть человек сопровождают! На линию фронта. Ищи дурака! Тебя завтра переизберут, а я – вечный…

Алексей Мельников, t.me

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