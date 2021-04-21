Медики рассказали, как справиться с нарушениями обоняния из-за COVID-19

Медики рассказали, как справиться с нарушениями обоняния из-за COVID-193
- 21.04.2021, 14:32
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Расстройства могут быть количественными и качественными.
«Проблема нарушения обоняния существовала всегда, но на фоне пандемии она стала особенно актуальна», — говорит оториноларинголог Юлиана Жук.
Разбираемся, какими бывают эти нарушения и что поможет с ними справиться, пишет tut.by.
— Среди причин нарушения обоняния встречаются не только вирусные инфекции, но и травмы, врожденная патология, заболевания полости носа, заболевания головного мозга и прочее.
При этом все нарушения обоняния делят на количественные:
гипосмия — снижение чувствительности к запахам,
аносмия — полная потеря обоняния,
гиперосмия — повышенная чувствительность к запахам;
и качественные:
паросмия: когда вместо привычного запаха ощущается другой. Считается благоприятным признаком, так как является этапом выздоровления,
фантосмия: обонятельная галлюцинация, то есть ощущение запаха в отсутствии его источника.
Что помогает при нарушениях обоняния
Обонятельный тренинг: самостоятельное регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ (эфирных масел). Как правило, это набор из четырех масел, нанесенных для удобства на ватный диск. Курс тренинга длительный: по 6−8 тренировок в день до 9 месяцев. Исследования показали, что улучшение обоняния может отмечаться уже через 12 недель тренинга.⠀⠀
Глюкокортикостероиды (системно или интраназально).
Омега-3 жирные кислоты.
Паросмия при COVID-19 запускается триггерами: ими могут стать в основном кофе, гриль, горячая, жареная еда, зубная паста, шоколад, яйца, лук, чеснок, вареное мясо. Соответственно, следует их избегать. Отсюда рекомендации употреблять, например, пищу не горячую, а комнатной температуры, или использовать зубную пасту с непривычным вкусом — например корицей.
При аносмии советуют употреблять острые приправы.
В целом, нарушение обоняния при COVID-19 имеет благоприятный прогноз, так как в 90% случаев длится не более 3 недель.
Если знаете английский, дополнительно можно заглянуть на сайты, где осуществляется поддержка людей с нарушением обоняния: чтобы найти полезную информацию и получить советы.