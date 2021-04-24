Подпольный миллионер Басков: откуда у главаря банды целое состояние 1 24.04.2021, 12:47

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Киберпартизаны взломали его почту и слили документы.

Журналисты kyky расскали увлекательную историю подпольного беларуского миллионера и, по совместительству, спортивного функционера и любимчика Лукашенко, который недавно был замешан в «инциденте» с убийством Романа Бондаренко. Киберпартизаны взломали его почту и слили документы.

Для начала – краткое досье:

У Дмитрия Баскова три образования: юридическое (БГУ), тренер по хоккею (Институт повышения квалификации и переподготовки БГУФК) и диплом в бизнес-школе ИПМ в 2018 году. Сегодня Дмитрию 42 года, и вся его карьерная лестница так или иначе была связана с хоккеем. С 1999-го по 2010-й он выступал за разные беларуские хоккейные клубы, потом перешел на тренерскую должность, а в 2013-м возглавил Минский СДЮШОР по хоккею БФСО «Динамо». В то время дела у клуба были плохи, но Дмитрию удалось все исправить. Он изобрел ноу-хау, применив талант менеджера: подростков в клубе стали тренировать бойцы спецназа, а форму и инвентарь для юных спортсменов с подачи экс-главы МВД Игоря Шуневича изготавливали белорусские заключенные. Вот такая оптимизация расходов. Кроме того, данный подход, по мнению Баскова, воспитывал патриотизм у детей в клубе.

В 2017-м Лукашенко оценил новаторство и талант управленца Баскова и назначил его зампредседателя ФХРБ по развитию детско-юношеского хоккея и членом исполкома НОК. С этого момента карьера Дмитрия развивалась стремительно. В 2018-м Басков сменил на посту Шуневича – гендиректора клуба «Динамо – Минск». В сентябре 2020-го стал главой Федерации хоккея Беларуси и председателем наблюдательного совета «Динамо».

Известно, что Басков входил в состав хоккейной команды Лукашенко – был вратарем, а позже стал тренером при команде. Кроме того, с раннего возраста он тренировал Николая Лукашенко.

В видеоблоге «Хоккейная варка» Басков сказал, что знает Лукашенко с 90-х: «Первое знакомство состоялось еще в 1996 или 1997 году. Тогда президент впервые начал выходить на лед, а я был одним из старших вратарей школы «Юности», поэтому меня и Леню Гришукевича подключали к тренировкам. После этого началась моя профессиональная карьера, но в отпуске для поддержания формы я играл за команду президента, где меня уже все знали».

22 июня 2020 года Басков написал открытое письмо спортивной общественности в поддержку Александра Лукашенко. Позже – участвовал в автопробегах в поддержку так называемого президента и пил водку с одноименным названием. К слову об этом напитке: в нулевых в Бресте выпускали водку «Голкипер» – в СМИ писали, что, вероятно, прототипом человека на обложке был как раз Басков.

В октябре зачищал дворы от БЧБ-ленточек вместе с Натальей «Массандрой» Эйсмонт, а в ноябре оказался в компании людей, избивших Романа Бондаренко на «Площади Перемен». Инициатива BYPOL провела собственное расследование, в результате которого заявила о причастности Баскова к смерти Бондаренко. Такие выводы были сделаны после анализа биллинга номера мобильного телефона.

Подпольный миллионер или спортивный функционер?

По словам Баскова, первая машина у него появилась в 28 лет, а первое жилье («двушка» на вторичном рынке) – в 38 лет, то есть в 2016-м. Для приобретения первой недвижимости недостающую сумму в размере 50 тысяч долларов ему одолжил Андрей Михалев – товарищ по льду. В 2018-м на посту гендиректора «Динамо», по словам самого Баскова, его зарплата составила тысячу долларов. В том же 2018-м спортивный функционер приобретает RANGE ROVER SPORT за 125 тысяч долларов и двухэтажный таунхаус в ЖК «Олимпик Парк» за 254 тысячи долларов. Именно во столько обошлись 289 «квадратов» с черновой отделкой и высотой потолков в три метра. А планировался еще дорогостоящий дизайнерский ремонт. Можно посмотреть, как таунхаус выглядит изнутри. Интересно, что одним из совладельцев застройщика ООО «ТАПАС», который возводил ЖК «Олимпик Парк», является Павел Белый – экс-игрок команды Лукашенко и сын бывшего хоккеиста и генменеджера «Динамо» Александра Белого. Соседями семьи Басковых должны были стать такие небезызвестные люди, как начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк и владелец «Табакерок» Алексей Олексин. Въехать в свою скромную обитель спортивный функционер должен был в 2019-м, но аппетиты выросли.

Таунхаус в ЖК «Олимпик Парк» семья Басковых продала, и осенью 2020-го на супругу Баскова Александру оформили 11 соток земли и загородный дом недалеко от Минского моря площадью 502 «квадрата» за 400 тысяч долларов, хотя изначально недвижимость оценивалась в 1,25 млн. долларов. Дом выполнен в английском стиле с высотой потолков 4-6 метров. По данным канала Мотолько, для покупки этой недвижимости Басков получил льготный кредит на 550 тыс. рублей (более 200 тыс. долларов) на 20 лет под 13,35% годовых, несмотря на то, что банк приостановил выдачу кредитов на приобретение недвижимости еще 1 мая 2020 года.

До того, как семья определилась с покупкой, Басков рассматривал разные варианты приобретения недвижимости от 900 тысяч до 1,2 млн. долларов.

Откуда у спортивного функционера такие деньги? Несколько лет назад, по словам самого Баскова, он «выгодно вложился в стартап». Но если разбирать детально, то «стартапов» у него много. Итак…

История ООО «Давинстройинвест» и доли в 70%

В 014-м Дмитрий Басков вместе с Андреем Якимчиком (позже он стал председателем попечительского совета детской хоккейной школы БФСО «Динамо» под управлением Баскова) учредили ООО «Давинстройинвест». Компания занималась покупкой участков земли и строительством коммерческой недвижимости.

До 2018-го Баскову принадлежало 70% доли в уставном фонде ООО «Давинстройинвест».

В 2015-м компания планировала строительство автоцентра площадью 1,5490 га в границах МКАД по ул. Казимировской – Каменногорской. Проектированием и строительством должно было заняться ООО «Белавтоконтинент» (бывший дилер Suzuki), но не сложилось. На директора компании Дениса Яблонского в 2016-м завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (брал заказы на поставку Suzuki разных моделей и не выполнял обязательств), а в 2017-м его взяли под стражу.

Поэтому в том же 2017-м на участке решили строить комплекс сервисных услуг общей площадью 4600 м2. Подрядчиком должен был выступить ООО «Высокий Замок» во главе с директором Томасом Прокоповичюсом. Есть основания полагать, что компания – одна из подконтрольных семье российских бизнесменов Ермашовых, о которых речь пойдет ниже. У компании так себе репутация, если верить отзывам в сети.

2 мая 2018 года пользователь под ником neresident написал об ООО «Высокий Замок» (сейчас уже ОДО «Высокий Замок»):

«Мутная конторка. По договорам аренды более 6 месяцев не платят арендодателям. В феврале уволили кучу народа и урезали з/п конкретно. Своей техники не имеют. Все с расчетом быстро остановить работу и всех кинуть. На сегодняшний день по суду экономическому уйма приказных производств. Конторка про@ала деньги, и нечем платить».

Тем не менее, в 2019-м на улице Каменногорской торжественно открылся огромный дилерский автоцентр Renault — Lada, который называется «Лозанж». Строительством центра занималось ООО «Давинстройинвест». При этом в Lada ранее заявляли, что Басков не имеет никакого отношения к автоцентру.

Согласно данным источника, в 2018-м Басков продал 34,3% из 70% своей доли в ООО «Давинстройинвест» директору ООО «Брера» (юридический адрес – Машиностроителей, 9) некоему Валерию Дмитриеву за 324 тысячи долларов. Совпадение или нет, но именно на Машиностроителей, 9 в том же 2018-м открылся еще один новый сервис-центр LADA.

История ООО «Датч Стар» и ООО «Смарт Телеком» – или как может доля в предприятии стоить 241 рубль

В 2019-м Баскову принадлежало 10,74% акций в строительной компании ООО «Датч Стар», которая была замешана в скандале с вырубкой Грушевского сквера при возведении ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского. Местные жители пикетировали стройку и вызывали милицию на строителей. В итоге шум докатился до самого Лукашенко, который распорядился сохранить Грушевский сквер, а застройщику – выделить компенсационный участок.

Ходят слухи, что свою долю в компании Басков получил благодаря «близости к телу» и возможности получать разрешения, которые невозможно получить просто так. В мае 2019-го Басков продал свою долю в размере 10,74% директору компании ООО «Датч Стар» Денису Заморцу за 633 500 долларов. Последний транш от продажи должен прийти Баскову в августе 2021-го.

Свою долю в компании ООО «Датч Стар» (сначала 3,85%, а потом доля была увеличена до 10,74%) Басков получил от семьи Ермашовых – влиятельных российских бизнесменов, о которых выше шла речь. Так, Николаю Ермашову принадлежала крупная строительная компания ООО «Монолит Групп», которая получала жирные госконтракты, но в 2014-м в Беларуси случился кризис. Компания начала обрастать долгами, но находчивый Ермашов смекнул, что лояльность можно купить, и стал спонсором федерации баскетбола (ее возглавлял первый замглавы администрации Лукашенко Максим Рыженков).

Расчет сработал верно: Ермашов с молчаливого согласия властей быстро начал реструктуризацию бизнеса – и в 2015-м всплыл некий «СтройМонолит», который и взял контроль над застройкой ЖК «Гранд Хаус» компании ООО «Датч Стар». И в том же году Басков получил свою первую долю в ООО «Датч Стар».

В 2017 году на ООО «Монолит Групп», за которым числились огромные долги, было заведено уголовное дело о банкротстве. В ходе реструктуризации и смены названий Ермашову удалось вывести большую часть активов. После признания компании банкротом, предъявлять претензии осталось некому.

Но на этом история с семьей Ермашовых не заканчивается. В 2020-м Басков получил 10% доли в еще одном бизнесе Ермашовых – ООО «Смарт Телеком». Компания занимается дистрибуцией портативных устройств, телефонии и аксессуаров для IT. Ее создали Алексей Ермашов и Александр Казак в 2006 году. В 2020-м Александр Казак продал часть своей доли в размере 34%: 10% отошло Баскову, 24% – отцу Сергею Ермашову. По официальным документам Басков заплатил за долю в компании всего 241 беларуский рубль, то есть получил ее, можно сказать, даром.

История ООО «Аккумуляторный Альянс» – или как раздавали доли партнерам по хоккею

Еще один скандальный актив Баскова – 15% доли в ООО «Аккумуляторный Альянс». Отметим, что строительство аккумуляторного завода в Бресте началось еще в далеком 2016-м. Застройщиком выступила компания «АйПауэр» – подконтрольная структура бизнесмена Виктора Лемешевского. В строительство было инвестировано 26 млн долларов кредитных средств. Завод должны были ввести в эксплуатацию в 2018-м, но дата запуска неоднократно откладывалась из-за протеста местных жителей, которые выступили против такого соседства. Люди считают завод опасным из-за многочисленных нарушений, которые были допущены при строительстве. Лукашенко во время избирательной кампании летом 2020 года пообещал разобраться с ситуацией и даже провести местный референдум, чтобы решить судьбу завода. Но обещание так и осталось обещанием – никакого референдума проведено не было. Со временем ситуацию замяли, а «Аккумуляторный Альянс» получил необходимые документы для проведения пусконаладочных работ. Предварительная дата ввода в эксплуатацию завода – лето 2021-го.

История с продажей завода Лемешевским интересная. 28 июня 2019 года бизнесмен был задержан КГБ за дачу/получение взятки и помещен в СИЗО. В декабре того же года он вышел на свободу под залог и подписку о невыезде. И уже в мае 2020-го Лемешевский продал компанию «АйПауэр», которая сменила название на ООО «Аккумуляторный Альянс». Новыми владельцами стали партнеры Лукашенко по игре в хоккей: Сергей Каганович (85%) и Дмитрий Басков (15%). Уставной фонд компании составил 6,7 млн рублей, то есть порядка 2,7 млн долларов в эквиваленте. Соответственно стоимость доли Баскова составляет порядка 405 тысяч долларов.

Известно, что Сергей Каганович, помимо того, что играет в хоккей с Лукашенко и владеет рядом бизнесов, тоже входит в совет директоров «БСБ Банка» с 2019 года. В совет директоров банка входил и Басков, но покинул свой пост после убийства Романа Бондаренко.

История COMPIT – потенциальной сделки на 3,3 млн евро

Согласно данным источника, в августе 2020-го Басков также рассматривал возможность покупки доли в группе компаний COMPIT (OOO «Компит ВАД» и ООО «Компит Эксперт»). Группа компаний занимается проектированием и внедрением корпоративных информационных систем на базе технологий Oracle и предоставлением других услуг по цифровизации бизнеса. Общая сумма сделки оценивалась в 3,3 млн евро.

У супруги Баскова тоже есть активы

Как мы видим, «стартапов» на миллионы долларов у Дмитрия Баскова много, поэтому некоторые свои активы он переписывает на жену Александру. Например, дом за 400 тысяч долларов на Минском море был оформлен на нее. Также известно, что ей принадлежат акции финансового холдинга Chain Property B.V. (Нидерланды).

До замужества Александра тоже была девушкой не бедной и занимала руководящие должности в ведомственной гостинице «Энергия» – подконтрольной структуре своего отца Владимира Шишко. Тесть Баскова был членом Совета Республики и много лет возглавлял «Брестэнерго». С 2004 по 2008-й был главой брестского «Динамо», плотно общался и дружил с Юрием Чижом. Отставка с «Брестэнерго» в 2013-м была громкой – после разноса Лукашенко. Причиной тому послужила паровая турбина за 20 млн евро, которую вовремя не установили на Березовскую ГРЭС. Проверка КГК выявила упущенную выгоду в размере 70 млн долларов, и Шишко чудом удалось избежать тюрьмы. Вслед за отцом в отставку «ушли» и сына Шишко Сергея, который отвечал за поставку и установку оборудования на Березовской ГРЭС. Сейчас Сергей работает в дочерних структурах известной корпорации Siemens – она в прошлом году получила госконтрактов в беларуской энергетической сфере на 273 миллиона евро и реализует их в наши дни.

Переписка МОК и НОК Беларуси: «инцидент» с Романом Бондаренко и спортсмены-силовики

Случайных людей вблизи семьи Лукашенко нет, но за привилегию быть «рядом с телом» необходимо демонстрировать необыкновенную преданность. И Басков это делает усердно, хотя в мае 2020-го он чувствовал неладное: «То, что происходит в стране сейчас, меня серьезно тревожит. […] Сейчас, когда читаешь новости, приходит понимание, что безопасность, защищенность и предсказуемость, гарантированные всем гражданам страны в равной степени вне зависимости от их положения и доходов, вовсе не являются каким-то стандартом».

Как точно сформулировал мысль Дмитрий: в Беларуси закон больше не работает. И если одних сажают за БЧБ-одежду и чтение на беларуском языке, то другим можно все. Ведь «наверху» всегда прикроют друзья.

В руки KYKY попала переписка Международного олимпийского комитета и НОК Беларуси, членом которого является Басков, за осень и зиму 2020-го. И вот что писала беларуская сторона относительно «досадного инцидента», который привел к гибели Романа Бондаренко:

«Мы глубоко обеспокоены очевидным противоречием в толковании основных прав человека (…). Как г-н Басков может быть обвинен и признан виновным в «нарушении права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность» какой-либо общественной организацией (BSSF или SOS.BY) без предъявления обвинений и судебного разбирательства в суде?

В соответствии с Конституцией, Республика Беларусь – демократическое правовое государство. Статьей 26 Конституции Республики Беларусь установлено, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления, если его вина не доказана в порядке, предусмотренном законом и установленном приговором суда, вступившим в законную силу. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Бремя доказывания вины лежит на органах следствия и дознания. Любое сомнение в виновности человека должно толковаться в его пользу.

Более того, согласно статье 28 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, включая переписку, телефонные и другие коммуникации, а также от незаконных посягательств на его честь и достоинство.

Мы глубоко обеспокоены тем, что некоторые СМИ и такие организации, как упомянутые выше, не соблюдают требования закона и продолжают распространять недостоверную и неподтвержденную информацию, включая личные публикации и записи телефонных разговоров, видео и т. другие представители белорусского спортивного сообщества, пороча тем самым свою честь и достоинство, что приводит к открытым угрозам и оскорблениям в адрес них и их семей

По последней официальной информации, г-н Басков не находится под следствием и не фигурирует по делу в качестве свидетеля. НОК Беларуси еще раз подчеркивает, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь в настоящее время расследует все обстоятельства злополучного инцидента, приведшего к гибели Романа Бондаренко. Надеемся, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности, а попытки определенных сил использовать эту ситуацию для дискредитации НОК Беларуси и его должностных лиц прекратятся».

Поразительно, как работает закон по защите прав и интересов одних граждан, и как он бессилен в отношении других, нелояльных к власти.

Также в переписке МОК обвиняет беларуские власти в дискриминации внутри Национального олимпийского комитета и приводит, как минимум, 28 случаев давления на спортсменов, включая увольнения и арест. Упоминаются, в частности, такие фамилии, как Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, Андрей Кравченко, Светлана Куделич, Дмитрий Шершан и Александр Ваховяк. Именно эти спортсмены резко высказывались о власти в 2020-м, за что и поплатились карьерой: некоторых перевели в состав сборных команд в качестве спортсменов-инструкторов, а некоторых – из первого дивизиона национальной команды (с окладом по контрактам) – во второй альтернативный дивизион. Спортсменов лишили финансирования, то есть право тренироваться у них осталось, а вот за участие в соревнованиях и сборах им придется платить из собственного кошелька, либо искать спонсоров.

НОК Беларуси, в свою очередь, проинформировал Международный олимпийский комитет, что никакой дискриминации не было – все вышеперечисленные спортсмены являлись военнослужащими, которых спонсировали такие структуры, как МВД, КГБ и МЧС. И в какой-то момент вышеупомянутые ведомства просто решили отозвать своих сотрудников для выполнения служебных обязанностей – все по закону. Но спортсмены почему-то отказались выполнять эти обязанности и расторгли трудовые отношения. НОК здесь как бы ни при чем – он не в силах регулировать такие трудовые отношения, ведь силовые структуры – не подконтрольны ведомству.

Скачать или просмотреть некоторые документы о финансровании клуба «Динамо» и переписку МОК и НОК Беларуси можно здесь и здесь.

Как Басков доил «Беларуськалий», и сколько зарабатывали спортсмены

Как мы уже писали выше, в сентябре 2020 года Басков стал главой Федерации хоккея в Беларуси и заявил об уходе с поста гендиректора минского «Динамо», который занимал с 2018-го. KYKY изучил документы о финансировании клуба за годы правления Баскова и нашел много интересного.

«Беларуськалий» – главный спонсор минского «Динамо» – выделил клубу порядка 75 млн долларов за период с 2014-го по 2019-й, то есть в среднем 12,5 млн долларов на сезон. И это только спонсорская помощь, но клуб еще получает доходы от коммерческой деятельности. Например, в 2019-м «Динамо» выручил порядка 3 млн. долларов за права на игроков, перешедших в другие клубы КХЛ.

Хотя в сезоне 2019/2020 успехи команды, мягко говоря, не радовали. И это при том, что половина состава команды были легионерами, то есть приглашенными иностранными игроками с соответствующими гонорарами. За провальные результаты Лукашенко даже устроил разнос Баскову и грозил тюрьмой, а потом и вовсе сократил финансирование клуба.

Логично, что в том же 2019/2020 у ХК «Динамо – Минск» возникли долги в размере 2,5 млн долларов, в том числе задолженность по зарплате перед игроками:

«В 2020 году клуб не получал государственной финансовой поддержки, израсходовал на текущие расходы все имевшиеся в распоряжении коммерческие доходы и накопленные ранее резервы, которых не хватило на полное покрытие всех расходов по участию в сезоне КХЛ 2019/2020 – в связи с чем у клуба образовались долги. Долги клуба составляют:

- часть заработной платы хоккеистов за февраль-март – около 750 тысяч долларов;

- полностью заработная плата хоккеистов за апрель – 520 тысяч долларов;

- годовые индивидуальные бонусы (за достижение индивидуальных спортивных показателей по забитым шайбам, голевым передачам и т.п.) – 660 тысяч долларов;

- долги по оплате труда сезона 2018/2019 (невыплаченная заработная плата тренера Г. Дуайера 200 тысяч долларов);

- долги перед контрагентами (услуги питания, проживания, экипировка и т.п.) ориентировочно 370 тысяч долларов».

Отметим, что бюджет на тренерский состав в сезоне 2019/2020 составил 889 тысяч долларов. Зарплаты приглашенных хоккеистов варьировались от 24 до 650 тысяч долларов. Тренер сборной в сезоне 2019/2020 Крэйг Вудкрофт за сезон заработал 282 тысячи долларов, тренер Михаил Грабовский – 177 тысяч долларов, старший тренер Владислав Клочков – 44 тысячи, тренер по учебно-методической работе Павел Перепехин – 50 тысяч, тренеры-массажисты – по 18 тысяч, тренер-врач – 8 тысяч.

В одном из документов, который попал в руки KYKY, речь также идет и о Михаиле Захарове, который в 2019 году покинул пост главного тренера минского хоккейного клуба «Юность» и стал тренером национальной сборной Беларуси по хоккею с шайбой.

«Удивительно, но наблюдая за последние 20 лет за комплектованием «Юности», я должен констатировать тот факт, что Миша, потребительски и, что там говорить, хамски, относясь к хоккеистам и персоналу, платя премии за 11 побед в месяц в общей сложности по 160 дол. ведущим игрокам, а себе – десятки тысяч, тем не менее раз за разом подписывал людей (причем наших беларусов, которые его хорошо знали). Это я говорю к тому, что я не сомневаюсь, что, в отличии от многих других менеджеров, он «зомбирует» условных Коляченка, Протаса и т.п., что те сами того не понимая подпишутся в «Динамо» на следующий год, а то и два-три. Не факт, конечно, но я сам удивляюсь, как он так делает».

На сезон 2020/2021 Басков на посту гендиректора «Динамо» запрашивал финансирование от «Беларуськалия» в размере 12 млн. долларов, а также планировал доход от коммерческой деятельности в размере 5,4 млн долларов.

Деньги от дойной коровы в лице «Беларуськалия» должны были пойти: 5,5 млн долларов – на зарплаты игрокам и тренерам, 2,5 млн – в счет погашения задолженности, 1 млн – «Белавиа», 900 тысяч – ГУ МКСК «Минск-арена», еще миллион долларов – на поддержку детско-юношеского хоккея и 1,1 млн долларов – на «иные расходы» (экипировка, инвентарь, фармакология, медицинское обслуживание, страхование, транспорт).

Деньги от коммерческой деятельности (реализация билетов, реклама и другое) планировалось пустить на содержание команды «Минские зубры» и расходы по проведению матчей в рамках регламента КХЛ. И еще в документе отмечалось, что если затраты на перелеты, инвентарь, экипировку, питание, проживание остаются стабильны из сезона в сезон, то зарплатная ведомость регулярно снижается на протяжении 8 последних сезонов КХЛ.

Были установлены следующие нормы оплаты: ежемесячная зарплата (без учета компенсирующих и стимулирующих выплат) для спортсменов дивизиона «А» сезона Экстралиги должна составлять не менее 1 тысячи рублей и не более 6 тысяч рублей (для иностранцев – не более 8 тысяч рублей). Для спортсменов дивизиона «В» сезона Экстралиги ежемесячная зарплата также должна быть не менее 1 тысячи рублей и не более 4 тысяч рублей (для иностранцев – не более 6 тысяч рублей). У главного тренера – не более 6 тысяч рублей, но не менее 3 тысяч рублей.

Отметим, что в 2021-м почти никто из спортсменов «Динамо» не подписал письмо провластных спортсменов.

Вместо вывода

Если сложить стоимость всех указанных активов Дмитрия Баскова, то в распоряжении спортивного функционера окажется порядка 2,2 млн долларов. Это сумма только известных активов – в том, что есть и неизвестные, сомневаться не приходится. Едва ли человек, чьи сбережения ограничиваются этой цифрой, будет рассматривать покупку группы компаний за 3,3 млн евро. Но бухгалтерия – дело тонкое, если миллион-другой в расходах удается списать на графу «иное».

И Басков – это не Остап Бендер, совсем не идеалист. Скорее, он прототип гражданина Корейко – подпольного миллионера, который скопил огромное состояние разнообразными загадочными операциями и теперь вынужден его скрывать, так как воспользоваться этими деньгами не может. При этом созданный Ильфом и Петровым Корейко живет лишь мечтой о том, что политическая ситуация в стране вдруг изменится, и он сможет, наконец, выйти из подполья.

Если проверить сайты с вакансиями в Беларуси, можно найти позицию хоккейного тренера с зарплатой от 1200 BYN. Дмитрий Басков же был и остается тренером по хоккею, который играет на совсем другие деньги. Поэтому в завершение этого материала мы оставим читателю несколько вопросов на размышление:

1. Возможна ли подобная история в стране, где институты власти борются с коррупцией, а не выбивают себе монополию на нее?

2. Если Запад вводит свои санкционные списки против спонсоров Лукашенко, должен ли наш главный герой находиться в них?

3. Если у одного только хоккеиста Баскова есть несколько спрятанных миллионов долларов – какие тогда сокровищницы у тех, кто «тренирует» таких тренеров?

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