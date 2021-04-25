На Немиге в Минске заметили странное скопление военных

На Немиге в Минске заметили странное скопление военных5
- 25.04.2021, 14:54
- 11,310
Что происходит?
Что-то странное происходит в районе Немиги в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Большие скопления военных, тихарей и ментов, особенно у ТРЦ Galleria Minsk.
Ходят и высматривают людей», - пишет читатель канала.
Напомним, что 21 апреля минчане сообщали об аномальной активности силовиков в столице Беларуси. Пользователи соцсетей даже предполагали, что в Минске мог произойти военный переворот.