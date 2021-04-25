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На Немиге в Минске заметили странное скопление военных

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  • 25.04.2021, 14:54
  • 11,310
На Немиге в Минске заметили странное скопление военных

Что происходит?

Что-то странное происходит в районе Немиги в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Большие скопления военных, тихарей и ментов, особенно у ТРЦ Galleria Minsk.

Ходят и высматривают людей», - пишет читатель канала.

Напомним, что 21 апреля минчане сообщали об аномальной активности силовиков в столице Беларуси. Пользователи соцсетей даже предполагали, что в Минске мог произойти военный переворот.

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