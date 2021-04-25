В Испании задержали мужчину, который намеренно заразил коронавирусом 22 человека 4 25.04.2021, 16:01

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Он снимал маску и кашлял на коллег.

В городе Манако на испанском острове Майорка задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в инфицировании коронавирусом 22 человек, пишет BBC.

По данным правоохранителей, мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, хотя у него была температура 40°C и кашель. Его коллеги рассказывают, что на работе он намеренно снял маску и начал кашлять, угрожая, что собирается их всех заразить.

Впоследствии мужчина все-таки сделал ПЦР-тест, но, не дождавшись результатов, пошел на работу и тренировки. Коллеги просили поехать его домой, но он отказался. Результат теста на COVID-19 оказался положительным.

В полиции сообщили, что мужчина заразил пятерых своих коллег, три человека — в спортзале. А потом положительный результат теста получили еще 14 человек — члены семей инфицированных. Среди них — трое годовалых детей. Издание не указывает, какое наказание может грозить мужчине.

По состоянию на 25 апреля в Испании обнаружили более 3,4 млн случаев коронавируса, более чем 3,1 млн человек выздоровели, более 77 тысяч — умерли.

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