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Зеленский поручил организовать встречу с Путиным

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  • 26.04.2021, 14:10
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Зеленский поручил организовать встречу с Путиным
Владимир Зеленский

Офис президента Украины начал согласовывать сроки и место проведение такой встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным, пишет «Новое время».

В ходе поездки на ЧАЭС он заявил, что поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи.

«Все идет к тому, что эта встреча состоится… Я дал задание руководителю ОП, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться», — сказал Зеленский.

На фоне эскалации на востоке Украины и наращивания российских войск возле украинских границ Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе.

Реагируя на приглашение, Путин заявил, что руководство Украины перед «обсуждением проблем Донбасса» должно провести переговоры с «ДНР» и «ЛНР».

Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время для обсуждения «двусторонних отношений».

После заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предложила Германии и Франции провести встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций «Л/ДНР».

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