Virgin Galactic представили космический корабль, который приблизит человечество к космическому туризму 26.04.2021, 15:30

фото: virgin galactic

VSS Imagine начнет наземные испытания этим летом.

Американская компания Virgin Galactic, которая занимается проектированием самолетов и планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты, представила свой первый корабль SpaceshipIII под названием VSS Imagine. Он почти полностью покрыт зеркалами и сможет быстро замаскироваться в новых условиях, пишет zn.ua.

Imagine является частью следующего поколения кораблей и может производиться более эффективно, чем его предшественник SpaceshipII. Это означает, что миссия Virgin Galactic по развитию космического туризма близка к выполнению.

«Космические корабли Virgin Galactic созданы специально для того, чтобы предоставить новые, перспективы тысячам людей, которые вскоре смогут испытать чудо космоса на себе», - объясняет основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Virgin Galactic улучшила производственный процесс с помощью модульной системы проектирования космических кораблей, и теперь компания переходит к тестированию ее эффективности в других областях. Летом 2021 года VSS Imagine начнет летные испытания на планере с космодрома Америка в Нью-Мексико.

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