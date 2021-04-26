Virgin Galactic представили космический корабль, который приблизит человечество к космическому туризму
- 26.04.2021, 15:30
VSS Imagine начнет наземные испытания этим летом.
Американская компания Virgin Galactic, которая занимается проектированием самолетов и планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты, представила свой первый корабль SpaceshipIII под названием VSS Imagine. Он почти полностью покрыт зеркалами и сможет быстро замаскироваться в новых условиях, пишет zn.ua.
Imagine является частью следующего поколения кораблей и может производиться более эффективно, чем его предшественник SpaceshipII. Это означает, что миссия Virgin Galactic по развитию космического туризма близка к выполнению.
«Космические корабли Virgin Galactic созданы специально для того, чтобы предоставить новые, перспективы тысячам людей, которые вскоре смогут испытать чудо космоса на себе», - объясняет основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Virgin Galactic улучшила производственный процесс с помощью модульной системы проектирования космических кораблей, и теперь компания переходит к тестированию ее эффективности в других областях. Летом 2021 года VSS Imagine начнет летные испытания на планере с космодрома Америка в Нью-Мексико.