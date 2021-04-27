«У Лукашенко положение, как в шахматах цугцванг» 3 27.04.2021, 11:19

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У белорусов сейчас появилась уникальная возможность.

События в Беларуси во многом похожи на биатлон. В этом виде спорта надо уметь и быстро бежать, и метко стрелять. «Мы, как биатлонисты, сейчас как бы остановились, и, чтобы не заработать штрафные круги, как в августе и начале осени, затаили дыхание», —заявил «Салiдарнасцi» профессиональный бизнесмен, директор ЗАО «Управляющая Компания «ПроСТО» Александр Малашко.

— Август для меня был во многом неожиданным. Все, что началось с избирательной кампании, каждый день переворачивало мое представление о белорусах.

После выборов, когда люди стали собираться на марши, у меня было ощущение праздника.

— А страшно не было?

— Было не то что страшно, скорее закономерно. На самом деле все, что с августа стало происходить открыто со стороны власти, всегда у нас происходило. Просто большинство не сталкивались с этим и думали, что такого не может быть.

Но если бы власти не прекратили ту жестокость, с которой начали, не остановились через три дня, то, не исключено что народ перешел бы тогда какие-то границы. Движение к тому, чтобы дать решительный отпор, было.

— Возобновятся ли протесты?

— Так они и не прекращались. То, что сейчас происходит, это взросление нас белорусов, как нации. Люди «ушли в подполье», в «партизаны». И это просто удивительно, насколько белорусы креативные. Их прижмут в одном месте — они придумывают что-то новое. И властям снова приходится бежать и затыкать дыры.

— Чем чревато состояние подполья?

— Если ветку долго сгибать, она сломается и даст по зубам. Ситуация после выборов похожа на биатлон. Там можно победить, если ты быстро бежишь и метко стреляешь.

Но для того, чтобы выстрелить, очень важно остановиться, затаить дыхание, прислушаться к сердцебиению. Тогда возможно покорить мишень.

Мы тоже бежали, а сейчас остановились перед выстрелом, и, чтобы не заработать штрафных кругов, как это было летом, потом осенью, мы затаили дыхание. Ведь финиш никуда не отдаляется, он стоит на месте.

— Когда мы все-таки увидим этот финиш, по вашим прогнозам?

— Думаю, что в мае начнутся интересные события, и примерно в июне-июле могут произойти большие перемены. У меня такие ощущения, исходя из того, что я вижу.

Путин с Лукашенко снова повторяют прошлогоднюю ошибку — они не хотят учитывать белорусов, обсуждая нашу судьбу. А белорусы не такие, как о них привыкли думать.

— В последнее время много говорят о переменах, связанных с потерей суверенитета.

— Путин — единственный человек, который может сейчас подстраховать и спасти Лукашенко. Поэтому в ближайшее время будут подписаны все дорожные карты, сколько бы их не было.

Предыдущий раз, в конце 2019 года, Путин предлагал создать «союзное государство» с выделением какой-то почетной должности Лукашенко, и он от этого категорически отказался. Сейчас правитель, думаю, не просто согласится, но сам будет об этом просить.

Станем ли мы «Смоленской областью-2»? До прошлого года Путину это было весьма выгодно, сегодня — далеко не так. Сегодня Беларусь и все, что у нас происходит, включая правителя, — это кислотный актив. Им не выгодно долго поддерживать Лукашенко, вообще вся эта тема про крепкую дружбу с Россией осталась выгодной только для одного человека.

Но у него положение, которое в шахматах называют цугцванг. Каждый шаг, все, что он делает, приводит его в худшую позицию. Чем он жестче, чем больше издает сумасшедших законов, тем быстрее даже не сук пилит, на котором сидит, а выкорчевывает лес, который сам садил.

С каждым событием все больше и больше изменяется и сознание людей. Их отправляют за решетку, репрессируют… То есть власти продолжают гнуть ту же ветку, и рано или поздно она сломается.

Думаю, что слишком далеко в построении «союзного государства» зайти не успеют.

— Что остановит?

— Есть хороший анекдот. У мужика спустило колесо возле сумасшедшего дома. Он начал его менять, и болты упали в ливневку. Ну, думает, все, как дальше ехать? За решеткой стоит сумасшедший и говорит: мужик, что ты нервничаешь, открути с каждого колеса по болту, вставь, доедешь до магазина, купишь новые и вкрутишь. Мужик удивился: «А как ты догадался?» — «Я же сумасшедший, но не дурак».

Владимир Владимирович тоже сумасшедший, но не дурак. У него своих проблем выше крыши. Не думаю, что ему надо, чтобы белорусское бурление плавненько перекочевало в Россию. Еще год назад такое могло пройти на ура, не было этих настроений. Многие были уверены, что наш путь только с Россией.

А сейчас я, как и многие, ощутил, что мы можем сделать, если не первую, то вторую Швейцарию. Мы можем жить даже круче!

— Заинтриговали!

— У Беларуси сейчас появилась уникальная возможность показать всему миру, как жить по-другому. Мы можем показать и новую экономику, и новую политику, и много чего нового.

У нас не просто потенциал, мы готовы к переходу в новое состояние. Во всем мире ищут новые пути демократии, развития экономики, то есть, как убрать противоречия. Белорусы, во многом сами того не подозревая, в прошлом году убирали эти противоречия чисто интуитивно.

А если у нас еще и законы сделать для всех, а не только для избранных, то возможностей появится еще больше. Сейчас Беларусь, как никакая другая страна понимает цену тому, что написано в законе.

Я думаю, что когда после Победы мы точно так сплоченно будем решать еще и экономические вопросы, когда свободные люди будут строить свободное общество, за год-два мы выйдем, если не на 100 млрд ВВП, то на 80 легко! Мы настолько креативные, плюс эйфория от Победы — это все ускорит процесс.

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