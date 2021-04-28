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Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским военным судам

  • 28.04.2021, 7:32
  • 6,664
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским военным судам
иллюстрационное фото

Инцидент произошел в северной части Персидского залива.

Экипаж патрульного корабля Военно-морских сил США открыл в Персидском заливе предупредительный огонь после того, как к американскому кораблю и находящемуся рядом с ним патрульному катеру приблизились три судна, принадлежащие военно-морскому подразделению Корпуса стражей иранской революции (КСИР), сообщили в Пентагоне, передает «Голос Америки».

«Американские экипажи сделали несколько предупреждений по УКВ радиосвязи и по громкоговорителю, однако корабли КСИР продолжили маневрировать на небольшом расстоянии», - говорится в заявлении Министерства обороны США.

«Затем экипаж патрульного корабля Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и суда КСИР отошли на безопасное расстояние», - добавили в Пентагоне.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в понедельник в международных водах в северной части Персидского залива. Быстроходный штурмовой катер КСИР приблизился к американским кораблям на дистанцию 68 ярдов (62 метра).

Подобные инциденты происходят время от времени в течение последних пяти лет, хотя в течение последнего года в этом отношении наблюдалось относительное затишье.

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