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Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

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  • 28.04.2021, 12:34
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Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Они должны покинуть РФ в семидневный срок.

Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

Послам этих республик заявлен «решительный протест».

Два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть РФ в семидневный срок.

Латвия, Литва и Эстония выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией из-за причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

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