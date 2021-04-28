Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы1
- 28.04.2021, 12:34
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Они должны покинуть РФ в семидневный срок.
Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в МИД РФ, сообщает ТАСС.
Послам этих республик заявлен «решительный протест».
Два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть РФ в семидневный срок.
Латвия, Литва и Эстония выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией из-за причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.