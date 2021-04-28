Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы 1 28.04.2021, 12:34

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Они должны покинуть РФ в семидневный срок.

Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

Послам этих республик заявлен «решительный протест».

Два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть РФ в семидневный срок.

Латвия, Литва и Эстония выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией из-за причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

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