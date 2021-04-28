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Кремль не приглашал Лукашенко на 9 мая

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  • 28.04.2021, 15:19
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Кремль не приглашал Лукашенко на 9 мая
Фото: РИА «Новости»

Таракану предложили «собраться и прилететь, если он захочет».

Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы 9 мая в Москве, в том числе Александру Лукашенко, но он сам может «собраться и прилететь», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

— Мне не известно о том, что Александр Григорьевич [Лукашенко] хотел бы присутствовать на параде. Но Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет, — сказал Песков.

По его словам, специальных приглашений не рассылалось. Связано это с тем, что «год не юбилейный».

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