Кремль не приглашал Лукашенко на 9 мая

Кремль не приглашал Лукашенко на 9 мая5
- 28.04.2021, 15:19
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Таракану предложили «собраться и прилететь, если он захочет».
Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы 9 мая в Москве, в том числе Александру Лукашенко, но он сам может «собраться и прилететь», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
— Мне не известно о том, что Александр Григорьевич [Лукашенко] хотел бы присутствовать на параде. Но Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет, — сказал Песков.
По его словам, специальных приглашений не рассылалось. Связано это с тем, что «год не юбилейный».