Мужчина угнал катафалк для поездки в гости в Солигорске 2 30.04.2021, 14:08

Фото: УВД Минской области

Ритуальная машина была угнана со стоянки у гипермаркета.

Житель Солигорска подозревается в угоне катафалка. Владельцы автомобиля обратились в милицию в пятницу. Они сообщили, что ритуальная машина была угнана со стоянки у гипермаркета.

Оперативники получили записи камер видеонаблюдения с моментом угона. Однако опознать угонщика было невозможно. Тогда они проследили путь катафалка по городу. Изображение с одной из камер все-таки позволило опознать угонщика.

Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали на следующий день на границе Житковичского района. Катафалк позднее обнаружили в лесу при въезде в Микашевичи.

«Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и фургон угнал для поездки с товарищем в гости», — сообщает УВД Миноблисполкома. Отмечается, что подозреваемый не работал на фирме, который принадлежит катафалк, но привлекался ее сотрудниками для оказания помощи.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».