Белорусский Владимир Ильич 29 Telegram-канал «Ник и Майк»

4.04.2021, 9:40

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Именно Семашко стал одним из отцов проваленной модернизации в Беларуси.

В Беларуси есть свой Владимир Ильич. Персонаж не менее эпичный, чем всемирно известный Владимир Ильич. Речь пойдет про Семашко, который долгое время являлся главным переговорщиком с Россией по ценам на газ и нефть.

Именно Семашко – легендарный автор идеи модернизировать все и вся. Причем, судя по всему, план такой, чтобы потом ничего из этого не заработало.

Одним из первых проектов стал трубный прокат на БМЗ за 600 млн долларов (вместо изначально запланированных 150-200 млн), который начал генерировать долги предприятию. Сегодняшние проблемы завода – это отголоски того решения в середине 2000-х.

Нефтянка – тоже его идея. Два проекта в Мозыре и Новополоцке общей стоимостью более 2 млрд долларов, деревообработка – более 1 млрд, ЦКК – 1 млрд, три цементных завода – более 1,1 млрд. Два последних проекта продолжают до сих пор генерировать огромные убытки на протяжении последних 5-7 лет.

Сегодня прошла информация о проблемах на Молодеченском заводе металлоконструкций. Ильич и тут приложил руку. Это он распорядился, чтобы Молодечно стало поставщиком металлоконструкций для реконструкции стадиона «Динамо». В итоге предприятие получило «такой выгодный» контракт, что не успело заказать металл, долго производило то, что не умело, сорвало сроки реконструкции и умерло под грузом образовавшихся долгов. Классика жанра. Ильич-стайл.

Конструкции, к слову, получились настолько тяжелыми, что пришлось возводить те самые «мухобойки», так как дополнительной нагрузки сооружение выдержать было не в состоянии. Семашко, естественно, не причем. Не он же взял под козырек и щелкнул каблуками и подписал заведомо неисполнимый контракт.

Но самая классная тема, автором которой выступил сказочник Ильич из времен, когда Беларусь еще только мечтала об АЭС. Идея гениальная, записывайте, пригодится.

Берем у России кредит, чтобы построить один или два блока на Смоленской АЭС. Часть электроэнергии продаем в Россию, часть - на экспорт. Возврат кредита - за счет средств, вырученных от продажи электроэнергии в Европу и Россию. Бинго. Ильич сложил шикарный пазл: ни копейки не вложить, а только зарабатывать за чужой счет. И даже сама АЭС будет находится за пределами Беларуси.

Но на одном из совещаний прозвучал логичный вопрос: а зачем в этом схематозе Беларусь? Ильич ответа не нашел. А жаль. Нобелевская премия по экономике уже была практически в кармане.

Впрочем, Семашко не отчаялся. На днях вот опять заговорил об экспорте электроэнергии в Россию. В схематозе Смоленск заменен на Островец, все остальные части гениального пазла на месте.

Недавно Семашко рассказал, что дорожные карты по интеграции с Россией могут быть подписаны до конца апреля. Напомним, на встрече агрофюера с Путиным в Сочи речь как раз зашла о том, что карты нужно модернизировать. Возможно, Путин не знает: все, что берется модернзиировать Семашко, превращается в тлен и пепел. Возможно, что и здесь модерниздец подкрался незаметно. Если нужно тянуть время, то Семашко – идеальный вариант. Так сказать, годовщине так называемого союзного государства посвящается.

И напоследок. Владимир Ильич, конечно, очень интересный персонаж... Размах схематозов поражает. Но, наверное, пора уже обратить внимание на человека, который всегда рядом, но в тени. Бессменного водителя Ильича. Там много очень интересного в декларации можно прочитать. Корейко нервно курит в сторонке.

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